Charlotte e George di Cambridge | che hanno un legame speciale | «Imparano l’uno dall’altra»

Primo giorno di scuola per Charlotte e George nel ricordo di Lady Diana : Sorrisi timidi e gesti impacciati per i principi George e Charlotte nel loro Primo giorno di scuola, e gli inglesi ricordano quello del loro papà che fu accompagnato da Lady Diana... Primo giorno di scuola per i principi George e Charlotte, che come tutti i bambini nel loro Primo giorno di scuola si sono messi in posa per la foto di rito. Charlotte lo ha fatto prendendo a braccetto il fratello George sugli scalini di Kensington Palace, prima di ...

La principessa Charlotte al suo primo giorno di scuola : l’arrivo con il fratello George accompagnati da William e Kate : È già suonata la campanella oltre Manica per i principini George e Charlotte, quest’ultima al suo primo giorno di scuola. La secondogenita di William e Kate, 4 anni, ha iniziato il 5 settembre il suo primo anno nella scuola “da grandi” (quella che da noi è la prima elementare, ndr) e ha fatto il suo arrivo aggrappandosi alla mano della mamma e regalando un sorriso birichino ai flash dei fotografi che hanno immortalato la scena. ...

Primo giorno di scuola per Charlotte e George - : Fonte foto: Getty imagesPrimo giorno di scuola per Charlotte e George 1Sezione: Spettacoli Carlo Lanna William e Kate accompagnano i figli alla Thomas's Battersea school di Londra

Kate Middleton e William nella bufera : spenderanno di più per l'istruzione di George che di Charlotte : I figli sono tutti uguali, ma Kate Middleton e il principe William spenderanno di più per l'istruzione di George che per quella di Charlotte. Una notizia...

Kate Middleton spende più per l’istruzione di George che di Charlotte : A settembre suona la campanella per tutti i bambini del mondo, compresi i piccoli della Royal Family, pronti ad affrontare un nuovo anno scolastico. Giovedì 5 settembre si riaprono i portoni delle scuole nel Regno Unito, e per Kate e William sarà un momento davvero speciale: quello del primo giorno di elementari della loro piccola Charlotte. La principessa, lasciata la scuola materna di Willcocks a Kensington, raggiungerà quest’anno il fratello ...

I principi George - Charlotte e Louis hanno aspettato due mesi prima di incontrare Baby Archie : Ma non abitano vicini?! The post I principi George, Charlotte e Louis hanno aspettato due mesi prima di incontrare Baby Archie appeared first on News Mtv Italia.

