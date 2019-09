Polina Glen | chi è la nuova fiamma di Johnny Depp

Fonte : gqitalia

(Di domenica 8 settembre 2019) Dalla Russia con amore: oltre al film di 007, è una definizione adatta per, il nuovo amore di.Anzi, forse sarebbe meglio dire “risponderebbe” e usare il condizionale, perché di ufficiale e confermato, per ora, non c’è ancora niente. Appena passato sotto i riflettori a Venezia 76, l’attore torna al Lido a distanza di anni da quel 2015, dove il suo aspetto imbolsito fece clamore almeno quanto, pochi mesi dopo, la notizia choc del divorzio, condito da accuse di violenza domestica, chiesto da Amber Heard dopo pochi mesi di matrimonio e un fidanzamento che aveva fatto sognare anche fuori Hollywood. Mentre la vicenda con l’ex moglie Amber Heard prosegue dolorosamente tra accuse e contro-accuse, pare che una donna sia entrata nella vita (e nel cuore) del divo, cioè. Della giovane – avrebbe circa ...

GQitalia : A Venezia non c'era, ma il gossip che viole la ballerina vicino al pirata Depp non ha perso forza. Tutto su Polina,… -