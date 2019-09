CorSport | Elmas titolare contro la Sampdoria

CorSport : Elmas studia l’italiano e prende la casa di Rog : Le uniche difficoltà mostrate da Elmas in questo inizio di avventura in azzurro sono relative alla lingua. Per ora il centrocampista macedone comunica più che altro in inglese, cosa che gli ha procurato qualche problema, ma sta imparando l’italiano con lezioni private. Ha trovato casa. Occuperà quella lasciata libera da Rog. Presto si trasferiranno a Napoli anche i suoi genitori. Potrebbero essere qui già dalla prossima settimana per vedere il ...

CorSport : Elmas potrebbe partire titolare contro la Samp e contro il Liverpool : L’acquisto di Elmas da parte del Napoli è arrivato per una precisa indicazione di Carlo Ancelotti, scrive il Corriere dello Sport. Al centrocampista 19enne manca solo il debutto in campo dal primo minuto di partita. Cosa che potrebbe accadere sabato prossimo contro la Sampdoria. Allan, infatti, al posto del quale è subentrato sia contro la Fiorentina che contro la Juve, tornerà dagli States venerdì, troppo a ridosso della partita. Che, dunque, è ...

CorSport : Elmas - testa alta e calcio verticale - quello che piace ad Ancelotti : Non ha ancora vent’anni (li compirà il prossimo 24 settembre) ma Eljif Elmas ha già sorpreso per intraprendenza, intelligenza tattica e qualità. E soprattutto per l’idea di calcio verticale che è alla base delle idee di Carlo Ancelotti. Il tecnico, del resto, lo ha voluto fortemente, scrive il Corriere dello Sport. Pensa che possa diventare anche più forte di Barella e ha spinto il club partenopeo affinché lo portasse in squadra. Non è stato ...

CorSport : Ancelotti a Giuntoli : “Cristiano - chiudi per Elmas - lo voglio a Dimaro” : Il Corriere dello Sport racconta un retroscena dell’acquisto di Elmas. Il centrocampista è stato espressamente chiesto da Ancelotti al ds partenopeo Giuntoli. “Cristiano, chiudi per Elmas. Lo voglio per gli ultimi giorni di ritiro” Queste le parole che il quotidiano attribuisce al tecnico, aggiungendo: “Settimane di trattative, poi l’affondo decisivo arrivato su esplicita richiesta del tecnico che lo ha voluto ...

CorSport : Ancelotti a Giuntoli : “Crisiano - chiudi per Elmas - lo voglio a Dimaro” : Il Corriere dello Sport racconta un retroscena dell’acquisto di Elmas. Il centrocampista è stato espressamente chiesto da Ancelotti al ds partenopeo Giuntoli. “Cristiano, chiudi per Elmas. Lo voglio per gli ultimi giorni di ritiro” Queste le parole che il quotidiano attribuisce al tecnico, aggiungendo: “Settimane di trattative, poi l’affondo decisivo arrivato su esplicita richiesta del tecnico che lo ha voluto ...

CorSport : Elmas “Sono davvero felice ed emozionato di giocare nel Napoli” : Ancelotti lo ha voluto fortemente prima che finisse il ritiro di Dimaro e Giuntoli lo ha accontentato. Un’operazione da 16 milioni più bonus Elif Elmas è un calciatore del Napoli. L’annuncio ufficiale del Fenerbahce è già arrivato. Ieri il centrocampista ha sostenuto le visite mediche a Villa Stuart (durate quattro ore, scrive il Corriere dello Sport), ha posato con la maglia verde militare con il numero 20 e, in serata, ha raggiunto i suoi ...

CorSport : Elmas “gioca di suola ma quando serve mette da parte l’eleganza” : Sono previste oggi le visite mediche di Elmas, poi, in serata, il centrocampista arriverà a Dimaro. È un calciatore del Napoli. Il Corriere dello Sport ne racconta punti di forza e di debolezza. Compirà 24 anni il prossimo 24 settembre, su di lui Ancelotti punta tantissimo. Ha dichiarato che potrà diventare più forte di Barella. Il macedone ha grande qualità tecnica, visione di gioco e capacità di inserirsi dove ci sono varchi utili a diventare ...

CorSport : entro fine settimana visite mediche per Elmas : Per Elmas è tutto fatto. La trattativa sarebbe chiusa a 15 milioni più bonus. Il Corriere dello Sport scrive che tra oggi e domani le prospettive e i piani del centrocampista macedone 19enne saranno più chiari. Ma che entro il fine settimana Elmas dovrebbe sottoporsi alle visite mediche e raggiungere i nuovi compagni nel ritiro di Dimaro. Un’operazione da considerarsi chiusa. Elmas è stato la prima scelta di Ancelotti per il centrocampo ...

CorSport : Elmas in dirittura di arrivo. Secondo Ancelotti può diventare più forte di Barella : Sembra ormai in dirittura di arrivo la trattativa per il centrocampista 19enne del Fenerbahce Eljif Elmas. Un talento puro quello del 19enne macedone, che Ancelotti ha puntato sin dall’inizio del mercato. Dopo lo spoiler arrivato nei giorni scorsi dal presidente De Laurentiis, ieri anche Gianluca Di Marzio ha confermato la chiusura dell’affare. Il Corriere dello Sport di oggi scrive che a Re Carlo è sempre piaciuto e che è convinto che ...

CorSport : se non parte Rog non può atterrare Elmas : Il Corriere dello Sport sottolinea il delicato gioco di incastri del mercato del Napoli. Molte le posizioni ancora da coprire, ma altrettanti gli esuberi da sfoltire. Hysaj e Mario Rui prima di tutti. Sull’uno c’è l’Atletico, mentre il Torino sembra sempre più interessato a Mario Rui. E se non parte Rog non può atterrare Elmas, è la legge dei vasi comunicanti, per cui c’è bisogno di fare spazio per poterlo riempire di ...