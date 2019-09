Us Open | Berrettini sconfitto in tre set da Nadal

Us Open : Matteo Berrettini si ferma in semifinale! : Termina l’avventura di Matteo Berrettini agli Us Open. Il giovane tennista italiano è stato battuto in semifinale da Rafa Nadal per 3 set a 0. 7-6, 6-4, 6-1, i punteggi con cui il numero due al mondo, ha messo al tappeto il nostro Matteo, che però si è difeso bene ed ha dimostrato di essere davvero cresciuto “Matteo ha giocato benissimo”, ha detto Nadal al termine dell’incontro “ha fatto delle cose impensabili ...

LIVE Berrettini-Nadal 6-7 4-6 1-6 - US Open 2019 in DIRETTA : l’azzurro lotta - ma Rafa è troppo forte! 27esima finale Major per lo spagnolo : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 04.11 Grazie a tutti per averci seguito e buonanotte! 04.09 Rafael Nadal batte 7-6 (6) 6-4 6-1 Matteo Berrettini e conquista la finale per la 27esima volta in un torneo dello Slam. Per la sesta volta in quel di New York, dove ha vinto tre volte e in cui, anche domenica, sarà favorito contro Daniil Medvedev, nuovo numero 4 del mondo a soli 23 anni e già qualificato alle Atp Finals. Londra che ...

US Open – Nadal - ironia e un pizzico di veleno contro il giornalista : “ho perso 4 volte il servizio? Sei italiano - tifi Berrettini” : Rafa Nadal risponde con ironia, e anche un po’ di veleno, alla domanda di un giornalista italiano che gli fa notare di aver perso il servizio 4 volte: in vista della sfida contro Berrettini, è già derby Spagna-Italia Ha specificato che fosse ironico, qualche risata in conferenza stampa lo ha confermato, ma il tono e le risposte rivolte ad un giornalista italiano, hanno tradito un po’ di fastidio nella voce di Rafa Nadal. In ...

