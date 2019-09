Smart - Una settimana con la EQ forfour Day 5

Garmin lancia una valanga di nuovi Smartwatch - tutti eleganti e completi : A IFA 2019, la fiera che si sta svolgendo in questi giorni a Berlino, Garmin porta una nutrita serie di prodotti, incluse un paio di nuove linee di smartwatch. L'articolo Garmin lancia una valanga di nuovi smartwatch, tutti eleganti e completi proviene da TuttoAndroid.

Per gli Smartphone una possibile app Android Auto ridisegnata da capo : le ipotesi : Google sta dimostrando di tenere molto ad Android Auto, come evidenziato dai tanti miglioramenti che sono stati rivolti al servizio da un po' di tempo a questa parte. Il colosso di Mountain View avrebbe di recente deciso di rinnovare l'interfaccia grafica della sua applicazione per smartphone, che inizialmente si pensava avrebbe ceduto il passo ad una driver mode integrata di default in Google Assistant, tendendo quindi a scomparire dal ...

Per avere una casa “Smart” non serve stravolgere l’impianto elettrico : Con il sistema YESLY, prodotto dall'azienda torinese Finder e molto facile da installare, si possono accendere luci e abbassare tapparelle con lo smartphone o la voce

Smart - Una settimana con la EQ forfour [Day 4] : La protagonista del Diario di bordo di questa settimana è la Smart EQ forfour nell'allestimento Prime Nightsky, uno dei più completi della gamma. Dopo l'uscita di scena delle versioni a benzina, la piccola tedesca ora è ordinabile solo in versione elettrica: l'unico motore disponibile è un sincrono trifase con un picco di potenza di 82 CV e 160 Nm (a libretto, come per tutte le auto a batteria, è segnata la potenza continua di 41 kW, equivalenti ...

Kodak Smile Classic è una nuova mini stampante per il vostro Smartphone : Kodak ha scelto IFA 2019 per il lancio ufficiale della sua nuova fotocamera istantanea Smile Classic, costa 179,99 euro e dispone di alcune funzioni smart. L'articolo Kodak Smile Classic è una nuova mini stampante per il vostro smartphone proviene da TuttoAndroid.

Google ambigua sul futuro di Android Auto su Smartphone : “presto una nuova app” : "Nelle prossime settimane pubblicheremo nel Play Store un'app separata chiamata Android Auto for Phone Screens", scrive Google L'articolo Google ambigua sul futuro di Android Auto su smartphone: “presto una nuova app” proviene da TuttoAndroid.

Gli Smartphone Android sono a rischio a causa di una falla che colpisce gli SMS autoconfiguranti : Un nuovo metodo scoperto dagli hacker sfrutta gli SMS autoconfiguranti degli operatori mobili per stabilire un canale di comunicazione con gli smartphone colpiti. L'articolo Gli smartphone Android sono a rischio a causa di una falla che colpisce gli SMS autoconfiguranti proviene da TuttoAndroid.

Bolletta Smartphone - una stangata mai vista : quando e quanto spenderai molto di più : Non bastava la super tassa Imu-Tasi, a settembre vedranno impennarsi i costi medi annui delle utenze domestiche e di molti altri servizi di uso quotidiano, dall' energia al gas, dalla connessione internet domestica alla telefonia mobile, passando per Rc auto, pay-tv e prezzi di conto corrente. Leggi

Huawei Smart Screen potrebbe essere una TV con Android : Dal database di Bluetooth SIG arrivano alcune informazioni relative ad una serie di inediti dispositivi che rientrano nella gamma Huawei Smart Screen L'articolo Huawei Smart Screen potrebbe essere una TV con Android proviene da TuttoAndroid.

Razer lancia una serie di cover a tema videogiochi per Smartphone Android con Razer Customs : Razer Customs è la nuova serie di cover per smartphone firmata da Razer e dedicata ai videogiochi: oltre 150 temi in collaborazione con Blizzard, Capcom e molti altri. L'articolo Razer lancia una serie di cover a tema videogiochi per smartphone Android con Razer Customs proviene da TuttoAndroid.

Chi potrebbe lanciare una sciarpa Smart? Xiaomi ovviamente : ecco le immagini : Xiaomi ha brevettato una sciarpa smart che è progettata per eliminare la necessità di regolare manualmente quanto deve stringersi intorno al collo L'articolo Chi potrebbe lanciare una sciarpa smart? Xiaomi ovviamente: ecco le immagini proviene da TuttoAndroid.

Alcuni fortunati potranno sperimentare il nuovo Smartphone 5G di Xiaomi prima del suo rilascio : Xiaomi ha annunciato oggi una nuova campagna denominata "Xiaomi 5G Number One Player Club" con la quale la società recluterà 100 persone da tutto il mondo che avranno la possibilità di sperimentare il nuovo smartphone 5G di Xiaomi prima di tutti e ricevere altri vantaggi. L'articolo Alcuni fortunati potranno sperimentare il nuovo smartphone 5G di Xiaomi prima del suo rilascio proviene da TuttoAndroid.