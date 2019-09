Fonte : optimaitalia

(Di venerdì 6 settembre 2019) Non sembra trovarenel suoche dovrebbe portare all'emancipazione della compagnia telefonica dal punto di vista della rete e delle. Da diversi mesi, infatti, il brand francese ha intrapreso un cammino che dovrebbe portarlo ad essere del tutto indipendente sul fronte infrastrutture rispetto a quanto è stato fornito da Wind Tre, ma come si potrà notare oggi 6ci sono ancora tanti scogli da superare. Come stanno realmente le cose in questo periodo? Dopo alcune novità riportate durante il mese di, da alcune ore è trapelata un'altra brutta notizia per la compagnia telefonica. A quanto pare, a Villa Canonico, vale a dire una frazione del Comune di Montesilvano, in provincia di Pescara, diversi residenti si sono mobilitati nel tentativo di bloccare l'installazione di una nuova antenna. La notizia è stata confermata in questi minuti anche da ...

Pontifex_it : La ricerca della pace duratura – una missione che coinvolge tutti – richiede un lavoro duro, costante e senza sosta… - OptiMagazine : Senza pace il percorso di Iliad: nuovi problemi con le antenne in Abruzzo il 6 settembre - namjoonth : Ora sono cambiate molte cose nella mia persona, sono arrivata ad un punto in cui sono in pace con me stessa, in cui… -