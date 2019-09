Ruba il camion dei rifiuti per andare a Saint Tropez | denunciato 53enne | incastrato dal

Fonte : ilfattoquotidiano

(Di venerdì 6 settembre 2019) Hato uno deiutilizzati per la raccolta deie ha viaggiato tutta la notte: direzione, in Costa Azzurra. È successo a Parma, protagonista di questa storia è un uomo di 53 anni, oraper ricettazione, che davanti alla polizia che l’ha fermato al casello autostradale di Imperia si è giustificato dicendo che voleva festeggiare così il suo compleanno. Secondo quanto ricostruito, l’episodio è accaduto nella notte: l‘uomo è stato visto salire a bordo delper il trasporto deiurbani da uno dei lavoratori addetti proprio alla raccolta, che poi si è accorto che scappava via diretto verso l’autostrada. Il mezzo non è passato inosservato alla frontiera tra Italia e Francia, oltre al fatto che il mezzo disponeva di un sistema di localizzazione Gps, per cui è stato presto rintracciato dalla polizia stradale che poi ha ...

