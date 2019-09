Berlino | auto sulla folla in una via del centro | 4 morti I vigili del fuoco | “Incidente

Fonte : ilfattoquotidiano

(Di venerdì 6 settembre 2019) Un’in corsa ha travolto diverse persone che passeggiavano su un marciapiede neldi. Secondo i media tedeschi, ci sono almeno 4. Una delle vittime sarebbe un bambino. Ideldella capitale tedesca lo riferiscono in un tweet, parlando di un grave “incidente stradale”. Secondo le prime informazioni un suv della Porsche avrebbe travolto unadi passanti. Anche il conducente è rimasto gravemente ferito. Ancora non chiare le circostanze dei fatti, mentre la zona è chiusa al traffico per accertamenti e sul posto si trovano una quarantina di agenti delle forze dell’ordine. L'articoloin una via del: 4. Idel: “Incidente stradale” proviene da Il Fatto Quotidiano.

Adnkronos : Auto sulla folla a #Berlino, almeno 4 morti - Agenzia_Ansa : Auto in corsa su marciapiede a #Berlino, quattro morti - Agenzia_Italia : Auto sulla folla a #Berlino, almeno 4 morti tra cui un neonato. Al momento non si indaga per terrorismo. -