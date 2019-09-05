Traffico Roma del 05-09-2019 ore 20 | 00

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Dalla Rete Google NewsInfo traffico Roma mercoledì 4 settembre 2019: ancora chiuso il sottovia del Muro Torto - Roma Fanpage
Info traffico Roma mercoledì 4 settembre 2019: ancora chiuso il sottovia del Muro Torto Roma Fanpage
Lo stato del traffico e gli aggiornamenti sulla circolazione sulle strade della capitale di mercoledì 4 settembre 2019.
Traffico Roma del 05-09-2019 ore 19 : 30 : BUONASERA DALLA REDAZIONE. SUL GRANDE RACCORDO ANULARE PRUDENZA PER UN INCIDENTE IN CARREGGIATA INTERNA TRA VIA DELLA PISANA E VIA AURELIA, MENTRE CI SONO RALLENTAMENTI DALLA CASSIA BIS ALLA PRENESTINA. ANCORA INTENSO IL Traffico SULLA CARREGGIATA ESTERNA DALL’AUTOSTRADA DI FIUMICINO A VIA TUSCOLANA. SU VIA DEL FORO ITALICO RISOLTO L’INCIDENTE IN DIREZIONE SAN GIOVANNI, MA CI SONO ANCORA CODE A TRATTI PER Traffico INTENSO TRA CORSO DI FRANCIA ...
Traffico Roma del 05-09-2019 ore 19 : 00 : BUONASERA DALLA REDAZIONE. RALLENTAMENTI PER Traffico INTENSO SULLA CARREGGIATA ESTERNA DEL GRANDE RACCORDO ANULARE, DALL’AUTOSTRADA DI FIUMICINO A VIA TUSCOLANA, MENTRE IN INTERNA CI SONO RALLENTAMENTI E CODE A TRATTI DALLA CASSIA BIS ALLA PRENESTINA. CODE A TRATTI A CAUSA DI UN INCIDENTE SU VIA DEL FORO ITALICO DA VIA DELLA CAMILLUCCIA A VIA SALARIA VERSO SAN GIOVANNI; PROSEGUENDO SULLA STESSA DIREZIONE, TRAFFICATA ANCHE LA TANGENZIALE EST ...
Traffico Roma del 05-09-2019 ore 18 : 30 : BUONASERA DALLA REDAZIONE. RALLENTAMENTI PER Traffico INTENSO SULLA CARREGGIATA ESTERNA DEL GRANDE RACCORDO ANULARE, DALL’AUTOSTRADA DI FIUMICINO A VIA TUSCOLANA, MENTRE IN INTERNA CI SONO RALLENTAMENTI E CODE A TRATTI DALLA CASSIA BIS ALLA PRENESTINA. CODE A TRATTI A CAUSA DI UN INCIDENTE SU VIA DEL FORO ITALICO DA VIA DELLA CAMILLUCCIA A VIA SALARIA VERSO SAN GIOVANNI; PROSEGUENDO SULLA STESSA DIREZIONE, TRAFFICATA ANCHE LA TANGENZIALE EST ...
Traffico Roma del 05-09-2019 ore 18 : 00 : BUON POMERIGGIO DALLA REDAZIONE. CIRCOLAZIONE SOSTENUTA SULLA CARREGGIATA ESTERNA DEL GRANDE RACCORDO ANULAURE DA VIA OSTIENSE A VIA TUSCOLONA, MENTRE IN INTERNA IL Traffico È MAGGIORMENTE CONCENTRATO TRA CASSIA BIS E SALARIA E TRA LA BUFALOTTA E IL BIVIO DELLA A24. CODE A TRATTI A CAUSA DI UN INCIDENTE SU VIA DEL FORO ITALICO DA VIA DELLA CAMILLUCCIA A VIA SALARIA VERSO SAN GIOVANNI; PROSEGUENDO SULLA STESSA DIREZIONE, TRAFFICATA ANCHE LA ...
Traffico Roma del 05-09-2019 ore 17 : 30 : BUON POMERIGGIO DALLA REDAZIONE. CIRCOLAZIONE SOSTENUTA SULLA CARREGGIATA ESTERNA DEL GRANDE RACCORDO ANULAURE DA VIA OSTIENSE A VIA TUSCOLONA, MENTRE IN INTERNA IL Traffico È MAGGIORMENTE CONCENTRATO TRA CASSIA BIS E SALARIA E TRA LA BUFALOTTA E IL BIVIO DELLA A24. CODE A TRATTI A CAUSA DI UN INCIDENTE SU VIA DEL FORO ITALICO DA VIA DELLA CAMILLUCCIA A VIA SALARIA VERSO SAN GIOVANNI; PROSEGUENDO SULLA STESSA DIREZIONE, TRAFFICATA ANCHE LA ...
Traffico Roma del 05-09-2019 ore 17 : 00 : E’ INIZIATO OGGI IL “LONGINES GLOBAL CHAMPIONS TOUR” GIUNTO ALLA SUA QUINTA EDIZIONE. FINO ALL’8 SETTEMBRE, LA FORMULA 1 DELL’EQUITAZIONE CHE SI SVOLGE ALLO STADIO DEI MARMI, COMPORTA VARIAZIONI ALLA CIRCOLAZIONE IN VIALE PAOLO BOSELLI E PIAZZALE LAURO DE BOSIS. FINO A DOMANI, VENERDÌ 6 SETTEMBRE, PER LAVORI DI MANUTENZIONE DEI BINARI DEL TRAM A VIALE REGINA MARGHERITA, TRA VIA NOMENTANA E PIAZZA SASSARI, DALLE 18,30 CIRCA E SINO A FINE ...
Traffico Roma del 05-09-2019 ore 16 : 30 : E’ INIZIATO OGGI IL “LONGINES GLOBAL CHAMPIONS TOUR” GIUNTO ALLA SUA QUINTA EDIZIONE. FINO ALL’8 SETTEMBRE, LA FORMULA 1 DELL’EQUITAZIONE CHE SI SVOLGE ALLO STADIO DEI MARMI, COMPORTA VARIAZIONI ALLA CIRCOLAZIONE IN VIALE PAOLO BOSELLI E PIAZZALE LAURO DE BOSIS. FINO A DOMANI, VENERDÌ 6 SETTEMBRE, PER LAVORI DI MANUTENZIONE DEI BINARI DEL TRAM A VIALE REGINA MARGHERITA, TRA VIA NOMENTANA E PIAZZA SASSARI, DALLE 18,30 CIRCA E SINO A FINE ...
Traffico Roma del 05-09-2019 ore 15 : 30 : BUON POMERIGGIO DALLA REDAZIONE. Traffico REGOLARE SU TUTTO IL GRANDE RACCORDO ANULARE E SULLA TANGENZIALE EST. RALLENTAMENTI A CAUSA DI UN INCIDENTE SUL PERCORSO URBANO DELLA A24 TRA VIALE PALMIRO TOGLIATTI E TOR CERVARA IN DIREZIONE DEL GRA. PER LA STESSA CAUSA CODE A TRATTI SU VIA FLAMINIA NUOVA, ANCHE QUESTO CASO VERSO IL RACCORDO ANULARE, TRA CORSO DI FRANCIA E VIA DI GROTTATROSSA. UN TERZO INCIDENTE CREA DISAGI AL Traffico NEL QUARTIERE ...
Traffico Roma del 05-09-2019 ore 14 : 30 : INCIDENTE, LUNGO VIA FLAMINIA, INCOLONNATO IL Traffico DAL RACCORDO ANULARE, FINO A VIA DEI DUE PONTI, VERSO IL CENTRO. UN SECONDO INCIDENTE, ALLE PORTE DI Roma, SULLA VIA AURELIA, SI REGISTRANO CODE DA MALAGROTTA A VIA DELL’ARRONE, IN DIREZIONE CIVITAVECCHIA. DIFFICOLTÀ ANCHE SU VIA SALARIA, QUI PER LAVORI IN CORSO, CODE TRA VIA CORTONA E VIA DEI PRATI FISCALI, VERSOLA TANGENZIALE. PROSEGUONO I LAVORI SU VIALE DI TOR DI QUINTO DOVE SI ...
Traffico Roma del 05-09-2019 ore 13 : 30 : INCIDENTE, LUNGO VIA FLAMINIA, INCOLONNATO IL Traffico DAL RACCORDO ANULARE, FINO A VIA DEI DUE PONTI, VERSO IL CENTRO. UN SECONDO INCIDENTE, ALLE PORTE DI Roma, SULLA VIA AURELIA, SI REGISTRANO CODE DA MALAGROTTA A VIA DELL’ARRONE, IN DIREZIONE CIVITAVECCHIA. DIFFICOLTÀ ANCHE SU VIA SALARIA, QUI PER LAVORI IN CORSO, CODE TRA VIA CORTONA E VIA DEI PRATI FISCALI, VERSOLA TANGENZIALE. PROSEGUONO I LAVORI SU VIALE DI TOR DI QUINTO DOVE SI ...
Traffico Roma del 05-09-2019 ore 12 : 30 : A Roma NORD CODE sulla salaria DAll’aeroporto dell’urbe ALLA tang.est, SULLa VIa FLAMINIA da via di grottarossa a corso francia, e sulla via cassia dal gra a via dei due ponti in entrambi i sensi di marcia, AD AGGRAVARE LA ISTUAZIONE ANCHE UN INCIDENTE AVVENUTO nella zona di corso francia all’altezza di VIA PARETO. proseguono i lavori in corso su viale di tor di quinto dove si transita a senso unico alternato all’altezza di via pietro lupi: ...
Traffico Roma del 05-09-2019 ore 11 : 30 : A Roma NORD CODE sulla salaria DAll’aeroporto dell’urbe ALLA tang.est, SULLa VIa FLAMINIA da via di grottarossa a corso francia, e sulla via cassia dal gra a via dei due ponti in entrambi i sensi di marcia, AD AGGRAVARE LA ISTUAZIONE ANCHE UN INCIDENTE AVVENUTO nella zona di corso francia all’altezza di VIA PARETO. proseguono i lavori in corso su viale di tor di quinto dove si transita a senso unico alternato all’altezza di via pietro lupi: ...
Traffico Roma del 05-09-2019 ore 10 : 30 : ancora molto TRAFFICATE LE PRINCIPALI vie conSolari IN entrata IN CITTÀ: A Roma NORD lunghe CODE SULLE VIE FLAMINIA dal gra a corso francia e sulla salaria DA VILLA SPADA ALLA tang.est. UN INVITO ALLA PRUDENZA PER COLORO CHE SONO IN VIAGGIO ALL’INTERNO DELLA GALLERIA GIOVANNI XXIII: LUCI SPENTE PER UN GUASTO FRA VIA DELLA PINETA SACCHETTI E VIA DEL FORO ITALICO IN DIREZIONE DELLA VIA SALARIA, RACCOMANDIAMO, PERTANTO, DI MODERARE LA ...
Traffico Roma del 05-09-2019 ore 10 : 00 : ancora molto TRAFFICATE LE PRINCIPALI vie conSolari IN entrata IN CITTÀ: A Roma NORD lunghe CODE SULLE VIE FLAMINIA dal gra a corso francia e sulla salaria DA VILLA SPADA ALLA tang.est. UN INVITO ALLA PRUDENZA PER COLORO CHE SONO IN VIAGGIO ALL’INTERNO DELLA GALLERIA GIOVANNI XXIII: LUCI SPENTE PER UN GUASTO FRA VIA DELLA PINETA SACCHETTI E VIA DEL FORO ITALICO IN DIREZIONE DELLA VIA SALARIA, RACCOMANDIAMO, PERTANTO, DI MODERARE LA ...
Traffico Roma del 05-09-2019 ore 09 : 30 : ancora molto TRAFFICATE LE PRINCIPALI vie conSolari IN entrata IN CITTÀ: A Roma NORD lunghe CODE SULLE VIE FLAMINIA dal gra a corso francia e sulla salaria DA VILLA SPADA ALLA tang.est. UN INVITO ALLA PRUDENZA PER COLORO CHE SONO IN VIAGGIO ALL’INTERNO DELLA GALLERIA GIOVANNI XXIII: LUCI SPENTE PER UN GUASTO FRA VIA DELLA PINETA SACCHETTI E VIA DEL FORO ITALICO IN DIREZIONE DELLA VIA SALARIA, RACCOMANDIAMO, PERTANTO, DI MODERARE LA ...