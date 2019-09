CorSport | All-in per Wanda Nara | resta a Tiki Taka e forse anche in un’altra trasmissione

CorSport : Icardi vuole ricattare l’Inter - ma la società ha i video di tutti gli allenamenti : Icardi fa causa all’Inter, scrive il Corriere dello Sport, ma questo oramai già si sapeva, quello che resta oscuro è il perché di questa mossa dell’attaccante argentino che il quotidiano sportivo motiva con un gioco di scacchi. Il pensiero che Mauro potesse fare causa alla società nerazzurra era nell’aria, ma tutto a bocce ferme e mercato chiuso, il fatto che invece si sia mosso a due giorni dalla chiusura del mercato, lascia ...

CorSport : L’Inter tenta Icardi : prestito (all’estero) - preceduto dal rinnovo : Sul Corriere dello Sport una possibile svolta nel caso Icardi. L’Inter avrebbe convinto l’argentino ad accettare un anno di prestito, solo per un club straniero. Prima, però, il club gli rinnoverebbe il contratto, che al momento scade nel 2021. Le possibili destinazioni dell’attaccante potrebbero essere il Paris Saint Germain, il Monaco e una new entry: l’Atletico Madrid. I Colchoneros inseguono con insistenza un attaccante, hanno nel mirino ...

CorSport : Icardi reintegrato nell’allenamento. A Cagliari non sarà convocato : Ieri Maro Icardi ha svolto l’intera seduta di allenamento insieme al gruppo, compresa la partitella. Dall’inizio del ritiro estivo non era mai successo. Al momento di giocare, l’argentino era sempre stato messo da parte. Potrebbe aver avuto un risultato la lettera degli avvocati dell’attaccante, scrive il Corriere dello Sport. A metà agosto i legali hanno scritto all’Inter chiedendo che il loro assistito venisse utilizzato anche nelle partitelle ...

CorSport : Dalla Francia “strane domande” per Malcuit : Il Corriere dello Sport scrive che Dalla Francia sono arrivate offerte per Malcuit. “strane domande”, le definisce il quotidiano sportivo. Che non escludono che il francese potrebbe essere sul mercato e ceduto come difensore di troppo. Una notizia anticipata da Carlo Alvino che sabato, al termine della gara contro la Fiorentina, al Franchi, aveva posto un interrogativo: “Siete così sicuri che Malcuit sia completamente fuori dal mercato del ...

CorSport : Se Icardi restasse all’Inter si rischierebbe la risoluzione contrattuale : Continua ad oltranza l’incertezza sul futuro di Mauro Icardi. Mentre il Napoli non fa mistero di essere in attesa di una risposta dal campione argentino, lui resta in silenzio e sembra attendere. Non si sa se la sua attesa sia per la Juve o solo per restare all’Inter. Fatto sta, come scrive il Corriere dello Sport, che Mauro è ai margini del progetto nerazzurro. Anche ieri si è allenato in disparte e appare quasi certo che non sarà ...

CorSport : Lunedì il primo allenamento di Lozano con il Napoli : Il viaggio di Lozano in Olanda per chiudere le ultime faccende burocratiche è stato rimandato. Di conseguenza, scrive il Corriere dello Sport, è stato spostato anche il blitz del messicano a Castel Volturno per conoscere allenatore e squadra. Avverrà questa mattina, per condividere con i nuovi compagni l’attesa per la partita di Firenze. Lunedì il primo allenamento di Lozano in azzurro. L'articolo CorSport: Lunedì il primo allenamento di Lozano ...

CorSport : Oggi Lozano incontra il Napoli. Tra le case in ballo anche quella di Sarri : Visite mediche pienamente superate, per Hirving Lozano. Il Corriere dello Sport scrive che non c’è più traccia della contusione rimediata contro il Den Haag, che costrinse il messicano a uscire dal campo sorretto a spalla dallo staff medico. Ieri il nuovo acquisto del Napoli si è concesso un breve tour romano, poi ha raggiunto via XXIV maggio per concludere le operazioni relative al contratto. Al quale manca solo l’importo della clausola, che ...

Polverosi (CorSport) : Ribery alla Fiorentina è un’idea in un mercato privo di idee : “Ribery alla Fiorentina è un guizzo. È una discesa sulla fascia con un paio di dribbling e palla in mezzo all’area di rigore” così scrive Alberto Polverosi sul Corriere dello Sport. Ribery alla Fiorentina è soprattutto un’idea in un mercato in cui le idee sono mancate. Non si può prevedere quale sarà il suo apporto al campionato viola, ma sicuramente un calciatore di esperienza come Ribery serviva in una squadra nuova e giovane ...

CorSport : L’alleato del Napoli per Icardi è Zhang e il suo “mai alla Juve” : L’alleato del Napoli nella sua rincorsa a Icardi è Steven Zhang, scrive il Corriere dello Sport. Già a febbraio, quando il caso Icardi era appena scoppiato e l’argentino era stato accostato alla Juventus, a chi gli chiedeva notizie il presidente nerazzurro rispondeva con una sola certezza: “Non andrà mai a Torino”. Dopo sei mesi sembra che non abbia cambiato idea. Pare abbia posto una sorta di veto, scrive il Corriere, sia ad un’operazione cash ...

CorSport : La conferma di Dzeko è la prima vittoria di Fonseca alla Roma : L’entusiasmo per la riconferma di Dzeko alla Roma è una questione di cuore più che una questione tecnica secondo Giancarlo Dotto. Ancora prima di star lì a sottilizzare se lo Dzeko confermato e rinnovato sia una soluzione tecnica migliore del più giovane Icardi o del refrattario Higuain (io penso definitivamente che sì, lo è) oggi va solo sottolineato l’enorme impatto emotivo della notizia in tutto l’ambiente. Non c’è niente di più ...

CorSport : Milik si allena a parte da una settimana (è mal di Icardi?) : Il Napoli è sempre più in corsa per Mauro Icardi. Il rinnovo di Dzeko non la Roma restringe a Napoli e Juventus la corsa per l’attaccante argentino dell’Inter. Maurito preferisce la Juventus, è risaputo, ma rischia di rimanere fermo e a nessuno fa piacere. Un segnale dell’interesse del Napoli per Icardi è il malessere di Arkadiusz Milik. Malessere su cui si sofferma il Corriere dello Sport. Il quotidiano scrive che nel Napoli ...

CorSport : James Rodriguez si allontana da Napoli : James Rodriguez “se queda”, James Rodriguez si allontana da Napoli, scrive l’edizione odierna del Corriere dello Sport, come avevamo anticipato anche noi. Nessuna certezza, ma una serie di coincidenze che fanno pensare che il colombiano sia rientrato a tutti gli effetti nel progetto Real, a meno che, non arrivi la tanto sospirata offerta da accontentare Florentino Perez. Del resto il miele sbocciato tra Zidane e James è solo ...

CorSport : il legale di Icardi scrive all’Inter : vuole partecipare alle partitelle : Icardi continua il suo allenamento da separato in casa. Prima svolge con i compagni il lavoro atletico, poi, mentre loro lavorano su schemi e fanno esercitazioni tattiche in vista della partita contro il Lecce, lui si allena da solo. Separato dal gruppo, in una condizione di emarginazione che sottolinea ogni giorno la sua estraneità al progetto del club. Una situazione mortificante che va avanti da tempo e su cui interviene il legale ...

CorSport : Icardi alla Roma ma l’Inter vuole una clausola anti-Juve : l’Inter spinge Icardi verso la Roma, anche per favorire lo scambio con Dzeko. Ma si tutela. Il Corriere dello Sport scrive che i nerazzurri abbiano chiesto alla Roma di inserire una clausola nell’ipotetico affare che contempla l’argentino. Tra un anno non potrà essere ceduto alla Juventus. Il piano rientra nella rivalità tra Inter e Juventus e nei rapporti sempre più tesi, anzi, ormai alla frutta, tra i due club. Non solo, quindi, la promessa di ...