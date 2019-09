Calciomercato | non solo la Juventus con la rosa extralarge | anche le big d’Europa hanno

Calciomercato Sampdoria : centrocampo bocciato - attacco rimandato - difesa non straordinaria : La Sampdoria, nelle ultime ore di Calciomercato, ha provato senza successo a portare a casa Vignato e Fofana. Nelle prossime ore è previsto un incontro tra il mister Di Francesco e la dirigenza per tracciare un bilancio della situazione. Il tecnico non ha infatti nascosto la propria delusione dopo la partita con il Sassuolo, chiedendo almeno tre rinforzi a Ferrero. Con il mercato chiuso, fatta eccezione per quello degli svincolati, è arrivato il ...

Calciomercato. Juve comanda. Napoli bene ma non benissimo. Inter più forte : Non c’è più tempo per chiacchiere ed illusioni. Il passaggio di Icardi al PSG e quello di Verdi al Torino sono le due operazioni più eclatanti a conclusione di un calciomercato troppo lungo ed estenuante. Il calciomercato è la fiera delle illusioni, appassiona i tifosi che sognano i colpi più impossibili salvo poi fare i conti con la brutale realtà dei bilanci, delle plusvalenze, delle clausole, dei bonus e dei diritti d’immagine. Al ...

Chiuso il Calciomercato estivo! Non solo Rebic e Mkhitaryan - tanti colpi anche nelle piccole : gli acquisti dell’ultimo giorno : Le big si rinforzano con colpi dal profilo internazionale, le piccole puntellano le rose con colpi interessanti: tutti i colpi dell’ultimo giorno di calciomercato estivo Il countdown scorre veloce: 5-4-3-2-1-0. Alle 22:00 precise il calciomercato estivo della Serie A chiude i battenti. Le squadre hanno completato le proprie rose, gli allenatori dovranno fare i conti con le conferme, i nuovi arrivi e magari anche qualche desiderio ...

Calciomercato PSG - Leonardo spegne l’entusiasmo del Barcellona : “non c’è alcun accordo per Neymar” : Il dirigente dei parigini ha chiarito come non ci sia ancora accordo tra club, con il Barcellona che deve alzare l’offerta se vuole riportare in Spagna il brasiliano La trattativa Neymar tra Paris Saint-Germain e Barcellona prosegue, non c’è al momento accordo tra le due società, nonostante nei giorni scorsi sia emersa la voce di un’intesa raggiunta tra le parti. Anne-Christine POUJOULAT / AFP Sulla vicenda si è ...

Calciomercato Fiorentina - Pradè : “De Paul non arriverà - Pedro ci piace tanto” : “Se ci sarà un’opportunità per il nostro progetto la faremo: il presidente ci ha dato massima disponibilità”. Così il ds della Fiorentina Daniele Pradè parlando in occasione della conferenza stampa di presentazione di Dalbert. Sulla trattativa per De Paul, l’ex dirigente dell’Udinese ha dichiarato: “Non arriverà a Firenze. Il rapporto con la famiglia Pozzo è fantastico ma quest’anno non c’è ...

Calciomercato Inter - Zanetti si sofferma sul caso Icardi : “la situazione non è cambiata - può partire in prestito” : Il vicepresidente dell’Inter ha parlato del caso Icardi da Montecarlo, dove era presente per i sorteggi dei gironi di Champions League Continua a tenere banco in casa Inter la situazione relativa a Mauro Icardi, ormai fuori dal progetto tecnico della società nerazzurra. Nonostante la linea dura del club, l’argentino non ha nessuna intenzione di fare le valigie, rifiutando tutte le destinazioni finora presentategli. Piero ...

Calciomercato Inter - il Napoli non molla Icardi : gli azzurri concedono l’ultima chance all’argentino : Entro venerdì la società del presidente De Laurentiis attende una risposta, prima di virare definitivamente su Llorente Il Napoli non ha ancora mollato Mauro Icardi, la società del presidente De Laurentiis continua a tendere la mano all’attaccante argentino, ormai fuori dal progetto tecnico di Antonio Conte. Lapresse Venerdì gli azzurri hanno fissato una sorta di deadline, entro la quale Maurito dovrà dare la propria risposta al ...

Calciomercato - la chiusura a settembre che non piace agli allenatori : tra possibili colpi last-minute e formazioni incomplete : Squadre completate, alcune che sono ancora dei cantieri aperti e altre che, invece, si ritrovano a dover smaltire gli esuberi. La chiusura del Calciomercato dopo la seconda giornata di campionato divide gli addetti ai lavori. Da una parte c’è la voglia dei tecnici di programmare bene l’inizio della stagione, svolgere una preparazione con la rosa al completo e presentarsi all’esordio con gli schemi tattici che iniziano ad ...

Calciomercato 23 agosto : Juve-Icardi - non è finita : affondo Paratici. Roma-Rugani - si chiude. Inter-Sanchez - le ultimissime : Calciomercato 23 agosto- Ecco tutte le trattative di oggi venerdì 23 agosto. JUVENTUS– Paratici non molla la pista Icardi. Di fatto, come evidenziato dall’odierna edizione dalla “Gazzetta dello Sport”, il club bianconero potrebbe tentare il nuovo affondo per l’attaccante nerazzurro. Prima, però, il direttore sportivo bianconero dovrà metter mano alle cessioni. Dybala potrebbe esser sacrificato […] L'articolo ...

Calciomercato - le ultime : Pavlovic non supera le visite mediche - nome nuovo per la fascia della Fiorentina : Calciomercato – Il Calciomercato entra nella sua fase decisiva, in attesa dell’inizio della Serie A. La Lazio ha trovato un intoppo nell’affare Pavlovic. Il difensore centrale serbo, in arrivo dal Partizan Belgrado, ha sostenuto in mattinata le visite mediche e, secondo quanto riportato da “Il Messaggero”, non le ha superate. Sono previsti nuovi controlli lunedì per un affare che a questo punto è seriamente a ...

Calciomercato - Crotone : Gabbia non si muove dal Milan - rossoblù forti su Heurtaux : Meno di 48 ore separano il Crotone dalla sfida contro il Cosenza, valevole per la prima giornata del nuovo campionato di Serie B 2019-2020 in programma all'Ezio Scida. La squadra rossoblù potrebbe accogliere già nelle prossime ore un nuovo acquisto: l'esperto attaccante argentino Maxi Lopez sembrerebbe infatti prossimo alla firma del contratto con il club calabrese, rientrando così in Italia dopo la sua ultima esperienza nel torneo di massima ...