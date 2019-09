Fonte : direttasicilia

(Di mercoledì 4 settembre 2019) Insidso pergrazie alle favorevoli condizioni del mercato. Ha un’età media di 42 anni e chiede un mutuo che pagherà in poco più di 21 anni, per nove casi su dieci con unper una cifra di poco superiore ai 106 mila euro in media. Questo l’ultimo identikit di chi contrae un prestito per l’acquisto dellainsecondo i dati diffusi dall’osservatorio congiunto Facile.it-.it. Sono state circa 4.500 le domande nel primo semestre del 2019 e, secondo l’osservatorio, calano gli importi richiesti sia in considerazione del minore valore medio degli immobili che ad un maggiore clima di incertezza. Il valore medio dell’immobile che si è cercato di acquistare tramite mutuo è sceso del 4,3% rispetto al primo semestre 2018 e stabilizzandosi a 168.402 euro in totale. Chi si è rivolto ad un istituto di credito ha cercato di ...

DirettaSicilia : (Volano i mutui a tasso fisso in Sicilia per comprare casa) su Diretta Sicilia - -