Terrore in autostrada | camion perde una ruspa e schiaccia un pick up

Fonte : caffeinamagazine

(Di mercoledì 4 settembre 2019) Ilil carico e lache trasportava si ribalta sopra unup che transitava proprio in quel momento,ndolo. Il grosso mezzo ha praticamente distrutto la vettura e la scena che si è presentata dinanzi agli occhi dei vigili del fuoco è stata scioccante. Miracolosamente però il conducente del Nissan Navara è rimasto illeso e non ha riportato ferite. Probabilmente a salvarlo è stata anche la stessa struttura del-up che ha retto ben oltre quanto avrebbe fatto un’auto l’impatto della. Tutto è accaduto intorno alle 11.40, come riportato dall’azienda regionale di emergenza urgenza. Secondo una prima ricostruzione della polizia stradale di Novate, interpellata da MilanoToday, sembra che un escavatore trasportato da unabbia impattato contro il cavalcavia e in seguito all’urto sia caduto dal mezzo pesante piombando ...

GHERARDIMAURO1 : RT @ilmessaggeroit: Sparatoria in Texas, terrore in autostrada: almeno due morti - zazoomblog : Sparatoria in Texas terrore in autostrada: almeno due morti e 20 feriti - #Sparatoria #Texas #terrore - zazoomnews : Sparatoria in Texas terrore in autostrada: almeno due morti - #Sparatoria #Texas #terrore -