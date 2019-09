Si muove qualcosa sulle Memoji per WhatsApp con iPhone il 4 settembre

Tennis - qualcosa (a fatica) si muove nel movimento femminile. Ma la top100 resta distante - Giorgi a parte : 62, 132, 153, 164 e 180. Non sono numeri da giocare al lotto (anche perché non sarebbe possibile puntare su quattro di essi), ma le posizioni in classifica delle cinque migliori italiane nel ranking WTA. La numero 1 d’Italia rimane sempre Camila Giorgi, che però ha vissuto un anno piuttosto travagliato. Dopo il terzo turno agli Australian Open non è più riuscita a inserire le marce alte, e in più ad aprile ha subito un infortunio che ...