Mediaset | ok fusione e holding in Olanda ma Vivendi attacca

L’assemblea degli azionisti di Mediaset ha approvato la fusione con Mediaset España : Un’assemblea straordinaria degli azionisti di Mediaset ha approvato la «fusione transfrontaliera per incorporazione» di Mediaset e Mediaset España Comunicación. La nuova società nata da questa fusione si chiamerà Mediaset Investment N.V., avrà sede nei Paesi Bassi, diventerà la nuova società holding del

Mediaset - via libera alla fusione : nasce Mfe. Scontro con Vivendi : “Assemblea è illegale” : Via libera dall’assemblea di Mediaset alla fusione con la controllata spagnola che avvia il processo di costituzione della holding in Olanda MediaforEurope (Mfe), della quale viene contestualmente approvato lo statuto. I voti favorevoli sostenuti da Fininvest sono stati pari al 78% dei presenti, i contrari con Vivendi il 21%. Il Cda di Mediaset ha deciso di non opporsi all’esercizio dei diritti di voto del gruppo francese e di opporsi ...

Mediaset - via libera alla fusione Vivendi : avanti con la guerra legale : Mediaset/ Vivendi va su tutte le furie e annuncia una strenua battaglia legale a Mediaset e al suo progetto MediaforEurope (Mfe), la creazione cioè dell'holding olandese dove il Biscione, al termine Segui su affaritaliani.it

Mediaset - Vivendi ammessa al voto in assemblea. “Saremo contro fusione Mfe” : Il giudice di Milano Amina Simonetti ha accolto la richiesta di Vivendi di poter partecipare con il suo 9,9% ed esprimere il suo diritto di voto all’assemblea di Mediaset prevista mercoledì prossimo. L’ordinanza è stata emessa oggi. Nell’assemblea andrà al voto il progetto Media For Europe (MFE), la cassaforte che il consiglio di Mediaset vorrebbe creare per aggregare tutti gli asset del Biscione e traslocare in Olanda. Nel dettaglio, Vivendi, ...

Mediaset - Vivendi ammessa al voto in assemblea. “Voteremo contro fusione Mfe” : Il giudice di Milano Amina Simonetti ha accolto la richiesta di Vivendi di poter partecipare con il suo 9,9% ed esprimere il suo diritto di voto all’assemblea di Mediaset prevista mercoledì prossimo. L’ordinanza è stata emessa oggi. Nell’assemblea andrà al voto il progetto Media For Europe (MFE), la cassaforte che il consiglio di Mediaset vorrebbe creare per aggregare tutti gli asset del Biscione e traslocare in Olanda. Nel dettaglio, Vivendi, ...