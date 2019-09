Le api stanno morendo

Fonte : ilgiornale

(Di martedì 3 settembre 2019) Giorgia Baroncini In Europa ci sono state perdite fino al 53%, negli Stati Uniti dal 50 al 90%. La moria di api ha effetti su tutti gli esseri viventi I dati choc arrivano da tutto il mondo: le api. Secondo quanto riportato dagli esperti, in Europa ci sono state perdite fino al 53%, negli Stati Uniti dal 50 al 90%. Numeri spaventosi causati dall'utilizzo di pesticidi e insetticidi e dai cambiamenti climatici. Come spiega La Stampa, la moria di questi insetti non ha solo effetto sulla produzione del miele o di derivati. Con l'impollinazione, le api assicurano la riproduzione delle piante, alimento per uomini e animali. Senza le api, "all'uomo non resterebbero che 4 anni di vita", afferma una famosa frase attribuita ad Albert Einstein. Essenziali per la vita di esseri umani e animali, questi insettipiano piano scomparendo. Diversi movimenti sono nati ...

