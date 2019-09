Governo | nuovo vertice tra Conte e i capigruppo M5S e PD

Fonte : blogo

(Di martedì 3 settembre 2019) Il premier incaricato Giuseppeincontra nuovamente idel Movimento 5 Stelle e del Partito Democratico per approfondire il programma di, o documento programmatico che dir si voglia, in attesa di capire come si esprimeranno gli utenti iscritti alla piattaforma Rousseau, che al momento hanno il potere di decidere se l'esecutivo M5S-PD diventerà o meno realtà.L'incontro è iniziato a Palazzo Chigi alle 15.30 e proseguirà finché necessario, anche se alle 18 potrebbe chiudersi tutto in un nulla di fatto. La giornata odierna è piuttosto tranquilla, in pochi si stanno sbilanciando in annunci e dichiarazioni, e tutto sembra momentaneamente sospeso in attesa di conoscere l'esito della votazione, che per il Movimento 5 Stelle sarà vincolante.Luigi Di Maio questa mattina ha preso parte alla riunione dello stato maggiore del M5S a Palazzo Chigi, ma all'uscita ha preferito ...

LegaSalvini : Ancora non è nato il nuovo governo Pd-5 Stelle e già la sempre brillante Morani, in diretta TV, dice che servono pi… - matteosalvinimi : #Salvini: Quanti italiani rappresenta questo nuovo governo??? ?? ?? @24mattino - Mov5Stelle : Martedì 3 settembre, votazione su Rousseau sul nuovo governo -