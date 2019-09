Anche Android 10 ha la sua statua | con una nuova tradizione | ecco com’è

La controversa tecnologia Denuvo arriverà Anche sui dispositivi mobile Android : Chi gioca su PC avrà sentito senza dubbio parlare della controversa tecnologia anti-manomissione Denuvo. controversa perché, nonostante i giochi vengano bucati in pochissimo tempo, questa tecnologia continua a persistere e a rallentare molti titoli, rendendo difficile la vita del giocatore su PC.Ora questo tipo di sistema arriverà anche sui dispositivi mobile Android con un nuovo nome, ovvero mobile Gaming Protection. Annunciata durante la ...

EMUI 10 e Android Q in arrivo sulla serie Huawei P30 Anche in Europa : Nelle scorse ore un tweet della divisione inglese di Huawei preannuncia che a breve gli attuali modelli top di gamma dell'azienda riceveranno EMUI 10 L'articolo EMUI 10 e Android Q in arrivo sulla serie Huawei P30 anche in Europa proviene da TuttoAndroid.

Finalmente è tempo di Android 9 Pie Anche per Samsung Galaxy Tab S3 e Tab A (2017) : Finalmente anche Samsung Galaxy Tab S3 e Galaxy Tab A 8.0 (2017) si aggiornano ad Android 9 Pie con l'interfaccia One UI. Ecco dove è partito il rollout dell'update e quali patch di sicurezza include. L'articolo Finalmente è tempo di Android 9 Pie anche per Samsung Galaxy Tab S3 e Tab A (2017) proviene da TuttoAndroid.

Sblocco WhatsApp con l’impronta Anche su Android dal 13 agosto - download beta : Una grandiosa notizia per tutti coloro che attendono da tempo lo Sblocco WhatsApp con l'impronta digitale sul proprio smartphone Android, proprio oggi 13 agosto. La funzione, da tempo, è stata rilasciata su iPhone mentre mancava all'appello proprio sui device con sistema del robottino verde. Almeno fino a questo momento naturalmente. Grazie alla soffiata di WAbetaInfo, scopriamo che proprio da oggi 13 agosto è in rilascio la funzione di ...

Google Maps in realtà aumentata : ora Anche per Android e iOs : Live View indica la giusta direzione da prendere camminando, con riferimenti a frecce e indicazioni presenti nel mondo reale. Avvisando in caso di ostacoli per farci alzare lo sguardo dal display

Ufficiale Harmony OS - il sistema operativo Huawei dal 9 agosto potrebbe Anche sostituire Android? : Il nuovo sistema operativo Huawei, alternativo ad Android, è realtà proprio oggi 9 agosto. Non più voci o ipotesi sull'esperienza software proprietaria: questa ha preso vita (come ampiamente anticipato) nel corso della HDC 2019, ossia la tradizionale conferenza annuale degli sviluppatori pianificata da Huawei (appunto) in Cina. Sembrava dovesse chiamarsi Hongmeng OS in un primo momento ma è Harmony il vero e proprio nome del sistema ...

Android Q beta 6 è qui - pronto al download per i Google Pixel : ecco le novità - Anche per le gesture : Android Q beta 6 è qui ed è in roll out da questa sera per i Google Pixel supportati, come annunciato da Google, per affinare le ultime cose prima del rilascio attraverso il ramo stabile. L'articolo Android Q beta 6 è qui, pronto al download per i Google Pixel: ecco le novità, anche per le gesture proviene da TuttoAndroid.

Le offerte online arrivano Anche sotto l’ombrellone : ecco gli sconti su smartphone Android : Le offerte online arrivano anche sotto l'ombrellone: in sconto Nokia 8.1, ASUS ZenFone 5Z, Huawei Mate 20 Pro, Samsung Galaxy S10e e Moto G7 Plus L'articolo Le offerte online arrivano anche sotto l’ombrellone: ecco gli sconti su smartphone Android proviene da TuttoAndroid.

Uso WhatsApp con telefono spento in arrivo e Anche su iPhone e Android contemporaneamente : In molti si chiedono se sia possibile l'uso di WhatsApp con telefono spento, oppure se contemporaneamente lo stesso account possa essere utilizzato su Android, su iPhone e perché no anche su Windows Phone. Ebbene, fino a questo momento, le risposte a queste domande erano ufficialmente negative ma ci si sta muovendo inesorabilmente verso una rivoluzione ben precisa. Ne è assolutamente convinto l'autorevole leaker WABetaInfo e quando parla lui, ...

JBL Link Bar trasforma il vecchio televisore in una Android TV - dotata Anche di assistente vocale Google : Chi ha un vecchio televisore che funziona ancora bene, e sogna di disporre delle funzioni di una smart TV, accoglierà con interesse l’arrivo della JBL Link Bar, una soundbar con a bordo Android TV e Google Assistant. Si tratta di una “barra” che si collega al TV e che tipicamente integra il necessario per riprodurre suoni di maggiore qualità rispetto al televisore. In questo caso, oltre alla qualità del suono tipica del marchio JBL, si ...

Online la nuova App di MeteoWeb : Scienza - Meteo e Notizie a portata di click non solo per iOS ma Anche per Android : E’ disponibile da oggi, su Google Play, la nuova applicazione per smartphone di MeteoWeb. Il servizio, pratico e immediato, è l’ideale per i dispositivi mobili e permette anche di ricevere le notifiche push delle Notizie più importanti e di rilievo. L’App di MeteoWeb è disponibile per tutti i dispositivi, è gratuita, di facile consultazione ed intuitiva. L’App è sempre disponibile per i dispositivi iOS nell’App Store, ma ...