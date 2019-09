Fonte : ilfattoquotidiano

(Di lunedì 2 settembre 2019)Law torna a vestire i panni dell’eccentrico e tormentato papa Pio XIII in “The New Pope“, la nuova stagione della serie tv diretta da Paolo Sorrentino e già dal trailer il suo personaggio appare più provocatorio che mai. Le immagini dell’attore inglese che cammina in costume da bagnosuccinto attorniato da signorine e signore che sfila su una evidente battigia gelida hanno fatto subito il giro del web, scatenando reazioni contrastanti. Ma questa non sarà la scena più scandalosa di “The New Pope“: alla Mostra del Cinema di Venezia, dove sono stati presentati in anteprima i primi due episodi della serie, è stato lo stessoLaw a fare infatti una rivelazione scottante. “Lonon è lapiùchein questa stagione. C’è una scena dovesolo un tovagliolo di stoffa piccolissimo”, ha detto. Paolo Sorrentino ha poi ...

FQMagazineit : Jude Law: “Lo slip bianco non è la cosa più piccola che indosso in The New Pope” - Cascavel47 : Jude Law: “Lo slip bianco non è la cosa più piccola che indosso in The New Pope” - zazoomblog : Jude Law: Lo slip non è la cosa più piccola che indosso in The New Pope - #piccola #indosso -