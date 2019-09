Fonte : ilmessaggero

(Di lunedì 2 settembre 2019) Partito dopo Ferragosto, il ?Grande fratello? fiscale che scaverà nei contiri degli italiani sta affinando le sue sonde. La fase sperimentale avviata dall?Agenzia delle...

egopor : RT @antonio_bordin: Evasometro, scatterà se il saldo in banca sarà più alto del reddito. I ladri di Stato sono pronti ad azzannare i contri… - Witt_1980 : RT @lucabattanta: Evasometro, scatterà se il saldo in banca sarà più alto del reddito. Nessuno che ha fatto o sta facendo nulla contro ques… - bugigimon : RT antonio_bordin: Evasometro, scatterà se il saldo in banca sarà più alto del reddito. I ladri di Stato sono pront… -