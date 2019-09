Centrodestra | Salvini | ‘io sono per allargare ma no a ricette del 1994’

Fonte : meteoweb.eu

(Di domenica 1 settembre 2019) Bergamo, 1 set. (Adnkronos) – “Con illavoriamo bene a livello locale. Basta che non ci sia qualcuno per cui il problema è la Lega e non il Pd o la sinistra. Ioper. Ma non possiamo riproporre ledel 1994 nel 2019. E cambiato il mondo”. Lo ha detto il segretario della Lega, Matteo, alla festa della Lega ad Alzano Lombardo, in provincia di Bergamo. “Non dico di no a nessuno, ma tutti devono avere le idee chiare”, ha aggiunto. L'articolo, ‘ioperma no adel 1994’ Meteo Web.

pietroraffa : #Salvini, alle Politiche 2018, si è presentato in coalizione con il #centrodestra. Subito dopo le elezioni ha abban… - HuffPostItalia : “Occorre conquistare gli italiani altrimenti Salvini e tutto il centrodestra avranno davanti una prateria' - ilfoglio_it : 'E' finalmente giunta l’occasione per affrancarsi da Matteo Salvini e per fare nascere un nuovo soggetto liberale e… -