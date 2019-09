Bambina di 11 anni rischia di soffocarsi con una fascetta

Fonte : ilgiornale

(Di domenica 1 settembre 2019) Valentina Dardari La piccola stava giocando con unada elettricista, usata come fosse una collanina Unadi undiciè ricoverata in gravissime condizioni dopo essersi stretta al collo unada elettricista. La piccola è ora ricoverata in prognosi riservata all’ospedale di Bergamo. Si teme per la sua vita. Secondo quanto ricostruito, la tragedia sarebbe avvenuta venerdì 30 agosto a Calvenzano, comune in provincia di Bergamo. La, di origini marocchine, stava giocando con una di quelle fascette usate per il cablaggio elettrico. Con la fantasia degna di una ragazzina, quell’oggetto poteva avvicinarsi a una collana da stringere al collo. E così ha fatto la vittima. Quando però ha deciso di slacciare l’improvvisata collanina, deve aver sbagliato qualcosa, e invece che liberarsi dalla presa si è stretta ancora di più la fascia. Tanto da farle ...

