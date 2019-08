VIDEO F1 | GP Belgio 2019 | motore in fiamme sulla Racing Point di Perez

Fonte : oasport

(Di venerdì 30 agosto 2019) Le FP2 del GP deldi F1 per Sergiosono state davvero impressionanti in positivo, con il pilota messicano dellache ha chiuso al quinto tempo totale e stava mostrando un passo eccezionale anche sul passo gara fino a pochi minuti dal termine. Qualcosa si è però improvvisamente rotto nel propulsore Mercedes della sua vettura e ora il problema principale sarà capire come si potrà ovviare al problema, con penalizzazioni dovute alla sostituzione delle sue componenti molto probabili a questo punto; una vera sfortuna visto il gran ritmo trovato qui dalla monoposto inglese che dovrà scontare una penalità di posizioni in griglia anche con l’altro pilota, Lance Stroll.FP2 F1 GPINDIFOTOCATTAGNI Twitter: MickBrug Clicca qui per mettere “Mi piace” alla nostra pagina ...

SkySportF1 : ???? Il video #SkyMotori #F1 #Formula1 #BelgianGP - SkySport : RT @SkySportF1: ? @Max33Verstappen a oltre 1'' dalla vetta in FP2 ?? Problemi al motore sulla Red Bull? Il video ? - SkySportF1 : ? @Max33Verstappen a oltre 1'' dalla vetta in FP2 ?? Problemi al motore sulla Red Bull? Il video ?… -