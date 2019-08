Luis Enrique ha perso la figlia | uccisa a 9 anni da un tumore

Fonte : agi

(Di venerdì 30 agosto 2019), ex allenatore della Spagna, ma anche di Roma e Barcellona, ha annunciato la morte dellaXana, 9, colpita da un cancro alle ossa. "NostraXana è deceduta nel pomeriggio all'eta' di 9, dopo aver combattuto per 5 intensi mesi contro un osteosarcoma", ha scritto in un comunicato pubblicato su Twitter. "Ringraziamo tutti per l'affetto ricevuto durante questi mesi e apprezziamo la discrezione e la comprensione", ha continuato. "Ringrazio anche ilnale degli ospedali di Sant Joan de Deu e Sant Pau per la loro dedizione e le cure, medici, infermieri e tutti i volontari. Con una menzione speciale alla squadra di cure palliative di Sant Joan de Deu. Ci mancherai molto, ma ti ricorderemo ogni giorno della nostra vita nella speranza che ci incontreremo di nuovo in futuro. Sarai la stella che guida la nostra famiglia". L'ex ct della Spagna ...

RobertoBurioni : Luis Enrique ha perso la figlia Xana di nove anni per un osteosarcoma. Di fronte a queste notizie terribili capiamo… - OfficialASRoma : L'#ASRoma si stringe attorno alla famiglia di Luis Enrique in questo momento di dolore. Coraggio Mister ?? - pisto_gol : Sono vicino alla famiglia di Luis Enrique nel dolore per la scomparsa della piccola Xana. Nessun genitore dovrebbe… -