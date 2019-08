I Tool per chi non li sa

Fear Inoculum dei Tool è arrivato : monumentale nello scheletro - enigmatico in superficie (recensione) : Habemus Fear Inoculum dei Tool, et in terra pax hominibus. Gaudeamus igitur. Dalla mezzanotte ci siamo tutti precipitati sui nostri servizi di streaming preferiti per spacchettare la novità e piazzarla tra la musica offline, oppure per ascoltarla online perché non abbiamo acquistato la versione deluxe, troppo onerosa per noi "povery". In questo 2019 riconosciuto come l'anno del metal - abbiamo We Are Not Your Kind degli Slipknot e ...