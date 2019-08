Roma calendario Europa League 2019 2020 –Sorteggiati i gironi della UEFA Europa League 2019/2020, anche la ...

Guardia giurata presa a pugni fuori dall'ufficio postale : Andrea Pegoraro Il fatto è successo vicino alla stazione Termini. Autore della violenza un cittadino francese di 40 anni È stato denunciato per violenza a un incaricato di pubblico servizio. Un cittadino quarantenne di nazionalità francese ha preso a pugni una Guardia giurata fuori dall’ufficio postale di via Marsala, vicino alla stazione Termini. La denuncia è stata fatta dalla polizia ferroviaria nell’ambito dell’Operazione ...

Latina - arrestato pensionato : aveva migliaia di file pedopornografici : Giulia Rizzo Choc a Latina, scovati a casa di un 70enne migliaia di file pedopornografici, l'uomo adesso è agli arresti domiciliari. I minori coinvolti hanno un'età compresa da 1 a 15 anni Un pensionato di Latina, già indagato per detenzione di materiale pedopornografico e violenza sessuale aggravata, si trova adesso agli arresti domiciliari. Nell'abitazione del settantenne c'erano migliaia di file con immagini pedopornografiche, ...

Stromboli - sale il livello d'allerta : vulcano in attività - esteso il divieto di navigazione. Rischio tsunami? : sale il livello di allerta per il vulcano Stromboli. Il Dipartimento della Protezione Civile ha disposto il passaggio di livello da giallo ad arancione e l'attivazione della fase operativa di "preallarme", secondo quanto previsto dal Piano Nazionale di emergenza per l'isola siciliana. La decisione è

Versiliana 2019 - Stefano Esposito e Marco Ponti : “Tav si o no”. La diretta del dibattito : Alla festa del Fatto Quotidiano il dibattito “TAV si o no” con Stefano Esposito e Marco Ponti moderato da Virginia Della Sala L'articolo Versiliana 2019, Stefano Esposito e Marco Ponti: “Tav si o no”. La diretta del dibattito proviene da Il Fatto Quotidiano.

Stromboli - nuove esplosioni e colate di lava : Protezione Civile alza il livello d’allarme ad arancione : Non si ferma l’attività vulcanica dello Stromboli dopo la potente eruzione che ha scosso l’isola dell’arcipelago siciliano delle Eolie mercoledì scorso. Nella notte è stata registrata una nuova sequenza di esplosioni intorno alle 22.45 seguita poi da una colata lavica che, dal pendio ripido della Sciara del Fuoco, ha raggiunto all’alba la costa fino al mare, senza causare feriti o danni. Una pioggia di cenere e sabbia si è abbattuta invece ...

Calciomercato Fiorentina - ufficiale : acquistato Martin Caceres : “ACF Fiorentina comunica di aver tesserato il calciatore Josè Martin Caceres Silva. Caceres, nato a Montevideo il 7 aprile 1987, nella sua carriera ha indossato, tra le altre, le maglie di Siviglia, Juventus, Lazio e Barcellona vincendo sette Campionati, due Coppe Italia, una Coppa di Spagna ed una Champions League. Il nuovo calciatore viola ha indossato anche in 93 occasioni la maglia della Nazionale del suo Paese”. Con questo ...

Fifa 19 : la lista completa degli obiettivi settimanali sempre aggiornata! : Introdotti per la prima volta nella scorsa stagione gli obiettivi settimanali di Fifa 19 permettono di ottenere in maniera piuttosto semplice premi come pacchetti e card speciali. A differenza degli obiettivi giornalieri che sono diversi da utente ad utente, quelli settimanali sono invece comuni (al netto di alcune piccole differenze) per tutti. In questo articolo, […] L'articolo Fifa 19: la lista completa degli obiettivi settimanali ...

Ultime Notizie Roma del 30-08-2019 ore 19 : 10 : Romadailynews radiogiornale appuntamento con l’informazione Buonasera dalla redazione in studio Giuliano Ferrigno si è concluso il programma di consultazione del presidente incaricato Giuseppe conte con i partiti lungo colloquio con PD e Movimento 5 Stelle la delegazione guidata da Zingaretti ha chiesto un programma di svolta per il paese capra una nuova stagione politica per dire dal taglio delle tasse per isola rimedio basi e dal ...

Sorteggi Europa League : la Lazio pesca il Celtic - Roma ostacolo Moenchengladbach : SorteggiO Europa League- Sorteggi piuttosto abbordabili per Lazio e Roma, entrambe pronte a recitare una parte d’assolute protagoniste in questa edizione dell’Europa League. La Lazio pesca il Celtic, la Roma dovrà fare i conti con il Borussia Moenchengladbach. Tante le favorite, tanti gli ostacoli che le due italiane si ritroveranno di fronte lungo questo cammino […] L'articolo Sorteggi Europa League: la Lazio pesca il Celtic, ...

Gaetano tra i convocati dell’Under 20 : Giovedì 5 settembre (ore 17) farà il suo esordio nel Torneo ‘8 Nazioni’ la Nazionale Under 20. Il Torneo, giunto alla sua terza edizione (dopo la formula a quattro squadre), vede la partecipazione insieme all’Italia di Polonia, Repubblica Ceca, Inghilterra, Olanda, Germania, Portogallo e Svizzera. Il neo tecnico Franceschini, che ha preso il posto di Paolo Nicolato, ha reso noti i convocati per le due gare in programma giovedì 5 settembre (ore ...

US Open – Paire la prende con filosofia : “dopo la sconfitta mi vedrete in discoteca. Kyrgyos? Vi spiego perché lo adoro” : Benoit Paire, eliminato al secondo turno degli US Open, prende la sconfitta a cuor leggere in discoteca: il francese poi spezza una lancia in favore di Nick Kyrgios Sconfitto al secondo turno degli US Open da Aljaz Bedene, con il quale sono volate parole grosse, Benoit Paire è sembrato tutt’altro che deluso. Il francese, in conferenza stampa, ha spiegato di volersi rilassare e divertire per metabolizzare il ko. Rispondendo alle domande dei ...

Formula 1 - Bottas non usa mezzi termini : “le Ferrari in rettilineo ci hanno completamente ammazzato” : Il pilota della Mercedes ha analizzato le prime due sessioni di libere, concluse entrambe davanti al compagno di squadra Due sessioni di libere concluse entrambe davanti al proprio compagno di squadra, buoni risultati dunque per Valtteri Bottas al termine della prima giornata di lavoro a Spa, dove domenica si correrà il Gran Premio del Belgio. Lapresse Il pilota finlandese è rimasto comunque lontano dalle due Ferrari, apparse imprendibili ...

Di Maio : mie parole non sono ultimatum : 19.08 "Qui non è questione di ultimatum, qui qui il punto è che siamo stanchi di sentir parlare tutti i giorni in ogni trasmissione di poltrone e toto-ministri. L'ho detto e lo ripeto:contano i programmi, le soluzioni, le idee". Lo dice Luigi Di Maio in una nota. "Il M5S - scrive ancora - non svende i suoi principi e i suoi valori su ambiente, lavoro,imprese, famiglie. Qui serve concretezza. Poche chiacchiere e basta slogan. Bisogna lavorare ...