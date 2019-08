Spagna | uno sciroppo sbagliato fa crescere troppi peli a 17 bambini

Fonte : Blastingnews

(Di giovedì 29 agosto 2019) Crescita die capelli in quantità fuori dal comune e su gran parte del corpo: si tratta di iperticrosi, malattia molto rara e particolare. Il problema è che a causarla su 17spagnoli è stato un medicinale solitamente utilizzato per i casi di reflusso, che però conteneva un principio attivo per trattare l'alopecia. E' successo innei mesi scorsi ed è stato definito come il caso deicon la sindrome di "lupo mannaro", tanto da far avviare un'inchiesta l'11 Luglio con tanto di allarme farmaceutico. La causa:anti-reflusso conteneva un principio attivo contro l'alopecia Tutto è cominciato lo scorso aprile, con il primo caso riscontrato in terra spagnola. Amaya, madre di una bambina affetta da questo problema improvviso, accompagna la propria figlia di 22 mesi dal pediatra proprio dopo aver scoperto una strana peluria sulla testa. Alla domanda del medico ...

