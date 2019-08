Nedved | «C’è un comunicato | Sarri contro il Napoli non va in panchina»

Fonte : ilnapolista

(Di giovedì 29 agosto 2019) Pavelha commentato il sorteggio Champions della Juventus e ha parlato anche die del calciomercato. «È un girone tosto ma in Champions le partite facili non esistono. Pensavo che Cristiano Ronaldo avrebbe vinto come miglior giocatore dell’anno ma accettiamo tutto», le parole dia Sky. «L’Atletico Madrid lo conosciamo, è una partita tosta. Il Leverkusen è una squadra difficile, soprattutto in casa loro. La Lokomotiv ha giocatori importanti ed è una trasferta lunghissima». «Il nostro obiettivo è innanzitutto passare il girone, poi vedremo. Siamo migliorati, abbiamo cambiato tanto. Possiamo fare una grande stagione». «? Abbiamo fatto un: resterà fuori per due partite per recuperare dalla polmonite. Tornerà dopo la sosta». Mercato. «Non so cosa accadrà negli ultimi giorni di mercato, per Dybala, per Icardi come per tutti». L'articolo: ...

