Giallo | rosso e arcobaleno?

Perché con il governo Giallorosso lo spread è in discesa : Il rendimento dei Btp ha fatto segnare nuovi minimi sia in asta sia sul mercato secondario. L'esperto: "I mercati si...

Conte avrà tempo fino a lunedì per formare il governo Giallorosso : Giuseppe Conte oggi riceve l’incarico. Il premier chiederà al Capo dello Stato qualche giorno di tempo, fino a lunedì, per

Le imprese sono guardinghe per la prospettiva di un governo Giallorosso : Roma. Gli imprenditori suonano come campane stonate, non prendono posizione, nell’attesa di conoscere l’indirizzo di politica economica del governo Pd-M5s, di cui molti sottolineano comunque la contraddizione genetica per una coabitazione impossibile fino a un mese fa. Da quando Matteo Salvini ha in

C'è l'accordo tra M5s e Pd. Governo Giallorosso ai nastri di partenza : Giuseppe Conte è stato convocato al Quirinale alle 09 e 30 per ricevere l'incarico per formare un nuovo Governo. Questo l'esito delle consultazioni, dopo che Il Pd ha dato il via libera a un suo secondo mandato da presidente del Consiglio e ha accettato la proposta del Movimento Cinque Stelle di fare un esecutivo insieme. "Abbiamo espresso al presidente della Repubblica il sostegno al tentativo di dare vita un un nuovo Governo ...

Conte convocato al Quirinale domani alle 9.30 : nasce il governo Giallorosso : Il portavoce della Presidenza della Repubblica Giovanni Grasso ha detto che Giuseppe Conte è convocato al Quirinale per domani mattina

Il M5s implora alleanze in Ue e spera che il governo Giallo-rosso aiuti : Bruxelles. Per il Movimento 5 stelle la fine del governo con Matteo Salvini potrebbe aprire le porte di un gruppo politico rispettabile all’Europarlamento. Almeno questo è l’auspicio dei 14 eurodeputati pentastellati, nel momento in cui tutta l’Unione europea guarda con il fiato sospeso alla trattat

Fumata grigia per il governo Giallorosso : Dal vertice annullato al clima positivo. Partito democratico e Movimento 5 Stelle hanno vissuto una nuova giornata sulle montagne russe alla ricerca della quadra in quella trattativa che dovrebbe portare ad un governo giallo-rosso. Il summit di Montecitorio, con i capigruppo e i vice dei due schieramenti riuniti allo stesso tavolo ha fatto registrare una 'Fumata grigia' che sembra preannunciare il varo del prossimo esecutivo. Una accelerazione ...

Governo Giallorosso - impazza totomimistri alla faccia della “discontinuità” : C’è chi scalpita per conquistare l’ambita poltrona. C’è chi, invece, quella a cui è già aggrappato da quattordici mesi non intende lasciarla. Ma c’è anche chi è stato colpito dalla delusione perché sin dal primo momento ha capito che non farà mai il ministro di un eventuale nuovo Governo Pd-M5s. Che, qualora nascesse, dagli ultimi segnali difficilmente la “discontinuità” ne sarà spirito principe. Neanche a parlarne, ovviamente, qualora il Pd ...

Il governo Giallorosso rischia di cadere prima ancora di salire al Colle : Cresce il fronte di coloro che si domandano: perché non andare a votare? E’ fin troppo evidente che gli italiani

Governo M5S-Pd - Ricolfi : 'Trafficanti di uomini tifano per esecutivo Giallorosso' : I rumors raccontano come, al momento, il Movimento Cinque Stelle avrebbe scelto (ancora) Giuseppe Conte come nuovo premier. Una condizione da dettare al Pd che si coniuga alle dichiarazioni del presidente dimissionario che ha chiuso le sue porte ad un suo nuovo impegno in un esecutivo gialloverde. L'unico orizzonte destinato a scongiurare le elezioni sarebbe quello di un sodalizio giallorosso. Ai microfoni di Quotidiano.net il sociologo Luca ...

Caso Nkoulou - la Roma risponde al Torino : il duro comunicato del club Giallorosso : “In merito alle dichiarazioni del presidente del Torino FC Urbano Cairo, riportate da alcuni organi di stampa, la Roma precisa di non aver mai contattato alcun calciatore del Torino e di non essere interessata ad alcun tesserato della società granata”. E’ questa la dura replica della Roma con una nota sul sito ufficiale del club in risposta al presidente del Torino che ieri aveva detto: “La Roma non può contattare i ...

Roma - serio infortunio per Diego Perotti : l’esterno Giallorosso costretto ad un lungo stop : Il giocatore della Roma ha saltato il match con il Genoa per un serio infortunio che lo costringerà ai box per quasi due mesi Brutte notizie per la Roma dall’infermeria, il club giallorosso infatti dovrà fare a meno di Diego Perotti per un lungo periodo. L’esterno argentino ha saltato la sfida con il Genoa per infortunio, un guaio muscolare analizzato nella giornata di oggi tramite controlli specifici, che hanno dato esiti ...

Totti torna in campo nei panni di Mister grazie a Dash Pods All in 1 : l’ex capitano Giallorosso protagonista del nuovo spot : Fracesco Totti torna in campo, ma come Mister e grazie a Dash Pods All in 1 vince la sfida del pulito. La performance da campioni è protagonista della nuova nuova campagna diretta dal regista Paolo Genovese Le macchie càpitano, anche a un capitàno. Ma non c’è partita, se si può contare sul fuoriclasse del pulito. A tornare in campo per Dash è, anche quest’anno, il campione del mondo Francesco Totti, protagonista della nuova campagna Dash ...

Flat tax - riforma fiscale addio Il primo atto del governo Giallo-rosso : Uno dei principi su cui si fonderà eventualmente il nuovo esecutivo targato PD – M5S, sarà la sparizione della Flat tax, regime ad aliquota unica fortemente voluto dalla Lega e ch’era riuscita a portarla a casa in step, dove il primo passo per le Partite Iva è già compiuto Segui su affaritaliani.it