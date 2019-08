US Open – Wozniacki fatica | bene Gauff e Sabalenka | battuta d’arresto per Stephens | i

Fonte : sportfair

(Di mercoledì 28 agosto 2019)trionfano in rimonta all’esordio,si arrende al primo turno: i risultati dei match della notte degli USProsegue lo spettacolo degli US: tanti i match andati in scena nella notte, per il primo turno del quarto e ultimo slam della stagione, in corso sui campi in cemento del Flushing Meadows di New York. Sorridono, entrambe vincitrici in rimonta. La tennista danese ha avuto la meglio sulla cinese Wang, dopo due ore e 10 minuti di gioco col punteggio di 1-6, 7-5, 6-3. La giovane statunitense è riuscita invece a rimontare contro la russa Potapova, dopo due ore e 3 minuti di gioco col puntggio di 6-3, 2-6, 4-6. Primo turno amaro invece per Kuznetsova: la russa è stata eliminata all’esordio dalla statunitense Ahn, in soli due set. Il match è terminato col punteggio di 7-5, 6-2 dopo un’ora e 36 minuti di gioco....