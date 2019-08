Le notizie di oggi ore 19 | 30

Fonte : agi

(Di mercoledì 28 agosto 2019) M5S E PD D'ACCORDO SU CONTE PREMIER, LA PAROLA A MATTARELLA Di Maio e Zingaretti danno indicazione al capo dello Stato per la conferma del presidente del Consiglio. Il capo politico M5s: "Non ci sottraiamo alle nostre responsabilità, le parole di Trump ci fanno capire che la strada è giusta". Il segretario dem: "Vale la pena tentare ma serve discontinuità". Mercati euforici: spread a 175 punti, tasso dei Btp decennali al minimo storico, sotto l'1%. Calenda lascia il Pd: "Con M5s abbiamo valori opposti". Il segretario: "Ripensaci, abbiamo bisogno di te". DI MAIO PUNGE SALVINI: "MI AVEVA OFFERTO DI FARE IL PREMIER MA IO PENSO AL BENE DELL'ITALIA" Il leader 5 stelle: "Lo ringrazio ma per me prima viene il programma, poi le persone". SALVINI: "C'È UN DISEGNO PER SVENDERE L'ITALIA" Il leader della Lega attacca il nuovo governo che sta per nascere: "Teatrino sconcertante, ...

