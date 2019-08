Kim Rossi Stuart | il nipote bipolare costretto al carcere | Così diventa pazzo

Fonte : ilgiornale

(Di mercoledì 28 agosto 2019) Alessandro Zoppo Giacomo Seydou Sy, figlio di Lorettadell’attore Kim, è in cella perché i posti nelle Rems sono finiti: la denuncia della madre all’AdnKronos “È arrivato al culmine. L’ho visto ieri, è una bomba pronta ad esplodere. Se ora commette una stupidaggine si rovina la vita per sempre”:Loretta, la sorella dell’attore e regista Kim, commenta le condizioni di suo figlio, il 25enne Giacomo Seydou Sy. Jack è un ragazzo, con il sogno dire un pugile professionista e un presente tra droga e due arresti: il primo per resistenza a pubblico ufficiale, il secondo per un furto da 60 euro. Scontata la pena, a Giacomo è rimasto un anno di Rems (le strutture che hanno sostituito gli ospedali psichiatrici giudiziari chiusi per legge) per infermità mentale. Ma poiché i posti nelle Rems scarseggiano, il ragazzo è ...

