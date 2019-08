Roma | la strada è quella giusta | in arrivo il difensore che può risolvere tutti i problemi

Maltempo - nubifragio a Roma : allagamenti e alberi in strada : Un violento acquazzone si e’ abbattuto su Roma nel primo pomeriggio, mandando in tilt alcune parti della città. In particolare, i maggiori disagi sono stati segnalati nei quartieri: San Giovanni, Casilino e Grotta Perfetta, tra Roma 70 e L’Annunziatella, dove ci sono stati dei rallentamenti all’altezza della rotatoria per via Madrid a causa di allagamenti. A San Giovanni e’ intervenuta la protezione civile. Mentre, a ...

Maltempo : violento temporale su Roma - strada allagata a Ciampino e rallentamenti sulla A24 : Un violento temporale si è abbattuto su Roma nel primo pomeriggio di oggi. Come si legge sul profilo Twitter di Luce Verde, si invita a prestare la massima attenzione sul tratto urbano della A24, tra il Grande raccordo anulare e la tangenziale est. Segnalati rallentamenti per via del manto stradale bagnato anche sul Gra, fra la Cassia e Casal del Marmo, e sulla via Appia V tra Frattocchie e Via dei Laghi in direzione Roma. Disagi anche a ...

Incidente sulla Roma-Fiumicino - autostrada chiusa in entrambe le direzioni : interviene l'eliambulanza : L'autostrada A91 «Roma-Fiumicino» è temporaneamente chiusa in entrambe le direzioni in prossimità dell'uscita per l'aeroporto (km 18), a causa di un Incidente...

CorSport : Icardi al Napoli aprirebbe la strada per Milik alla Roma (il Napoli vuole 60 milioni) : Se Icardi andasse al Napoli, Milik sarebbe messo sul mercato da De Laurentiis e si aprirebbe la strada del polacco verso la Roma. Con l’argentino in squadra, per lui ci sarebbe molto meno spazio. Il tecnico Fonseca, scrive il Corriere dello Sport, apprezza parecchio il centravanti del Napoli. Lo ha studiato e i suoi movimenti sono perfetti per il suo gioco. La Roma è il club più accreditato per l’acquisto di Milik, anche se il Napoli ...

CorSport : Icardi al Napoli aprirebbe la strada per Milik alla Roma (il Napoli vuole. 60 milioni) : Se Icardi andasse al Napoli, Milik sarebbe messo sul mercato da De Laurentiis e si aprirebbe la strada del polacco verso la Roma. Con l’argentino in squadra, per lui ci sarebbe molto meno spazio. Il tecnico Fonseca, scrive il Corriere dello Sport, apprezza parecchio il centravanti del Napoli. Lo ha studiato e i suoi movimenti sono perfetti per il suo gioco. La Roma è il club più accreditato per l’acquisto di Milik, anche se il Napoli ...

Roma - stop ai panni stesi alla finestra e guerra a chi fa gocciolare acqua in strada : arrivano maxi-multe : Giro di vite contro i panni stesi alla finestra a Roma. Se lenzuola e t-shirt sono visibili dalla strada o dalle piazze si rischiano fino a 100 euro di multa. È una delle misure previste dal...

Oipa Roma : Assemblea Capitolina al mare e botticelle in strada : Roma – “Sarebbero dovute andare nei parchi e nelle ville storiche Romane e invece sono ancora in strada i poveri cavalli delle botticelle, la quarta estate dell’attuale amministrazione comunale e nonostante le vane promesse pre elettorali di abolirle, i cavalli sono ancora nel caotico traffico della Capitale sull’asfalto bollente di un’estate infuocata. Ma il regolamento che doveva relegare le botticelle nei parchi ...

C’è il via libera da Roma per aprire i cantieri del tratto Alba-Verduno dell’autostrada A33 Cuneo-Asti. Cirio : “Dopo trent’anni - una giornata storica” : Verrà avviata anche la definizione del nuovo percorso (in sostituzione del tunnel) tra il moncone di Cherasco e Verduno

Carabiniere ucciso a Roma - la foto dell'americano bendato. Guaio enorme : belva estradata - come si può salvare : Quella foto dell'americano bendato e ammanettato durante l'interrogatorio per l'omicidio del Carabiniere Mario Cerciello Rega rischia di avere un effetto boomerang. Il governo degli Stati Uniti, infatti, potrebbe valutare la possibilità di chiedere l'estradizione per i due killer di San Francismo Ga

Mediterraneo da remare 2019 al Porto Turistico di Roma : “Fondamentale percorrere una strada alternativa alla plastica” : “Abbiamo acqua potabile di ottima qualità, occorrerebbe per questo incentivare l’installazione di nuovi punti di distribuzione, ad esempio nelle varie aree urbane della Capitale. Si potrebbe così incoraggiare, da una parte, la cultura del risparmio e della valorizzazione dell’acqua e, dall’altra, dissuadere i cittadini dall’acquisto o dall’utilizzo di bottiglie di plastica, di cui siamo i maggiori consumatori ...

Rubano escavatori e ruspe a Como : intercettati da Polizia Stradale di Roma : Roma – I poliziotti del Compartimento Polizia Stradale di Roma notavano un’anomala sosta di un autoarticolato che trasportava una ruspa ed un escavatore di grandi dimensioni, nell’area di servizio Tuscolana, sulla diramazione sud dell’A1. Consapevoli del preoccupante fenomeno di furti di veicoli industriali (ruspe e trattori) che crea enormi disagi agli operatori del settore edile ed agricolo, i poliziotti hanno accertato ...

Roma - modifiche al Daspo e per la sicurezza stradale : Il deputato di Forza Italia alla Camera Matilde Siracusano commenta favorevolmente la notizia dell'approvazione delle modifiche del Daspo

Giorgetti si sfila dall'Ue - von der Leyen avverte Roma : strada in salita per commissario Lega : La presidente della Commissione europea Ursula von der Leyen avverte l'Italia sul commissario e sui conti. E mentre Giancarlo Giorgetti sale al Colle per annunciare la sua rinuncia definitiva...

Giorgetti si sfila dall'Ue - von der Leyen avverte Roma : strada in salita per commissario Lega : La presidente della Commissione europea Ursula von der Leyen avverte l'Italia sul commissario e sui conti. E mentre Giancarlo Giorgetti sale al Colle per annunciare la sua rinuncia definitiva...