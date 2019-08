Pubblica un post sui social ma non riceve nessun like | Ruby si suicida a 15 anni

Attacchi ad Huffpost e RePubblica "manipolati" da Gentiloni : In un audio nella sua scuola di politica l’ex premier Matteo Renzi attacca Repubblica ed Huffpost “colpevoli” di aver riportato quello che lui definisce uno spin di Paolo Gentiloni. E dice: “Con uno spin può saltare tutto, non è detto che il Pd arrivi tutto insieme alle elezioni...”.Le considerazioni nella sua scuola di politica precedono l’arrivo della delegazione Cinque stelle al Colle e sono ...

MotoGP - GP RePubblica Ceca 2019 : partenza posticipata - prima curva bagnata. Programma stravolto - gara accorciata : La partenza del GP della Repubblica Ceca, tappa del Mondiale MotoGP, è stata posticipata a orario da definire. Lo start era originariamente previsto per le ore 14.00 ma la pioggia ha fatto capolino a Brno attorno alle ore 13.15 quando si stava svolgendo la premiazione della Moto2, l’asfalto si è subito bagnato ma la perturbazione è durata soltanto alcuni istanti. Al momento splende il sole, il primo settore è bagnato ma gli altri tre sono ...

Lorenzo Dalla Porta Moto3 - GP RePubblica Ceca 2019 : “Contento del secondo posto - il Mondiale è lungo” : Lorenzo Dalla Porta ha conquistato il secondo posto nel GP di Repubblica Ceca 2019, tappa del Mondiale Moto3 che si è corsa a Brno. Il 22enne, reduce Dalla vittoria in Germania, ha però perso la leadership della classifica generale: oggi si è imposto il suo rivale Aron Canet e accusa così un ritardo di tre punti dall’avversario spagnolo per il titolo iridato. Si preannuncia una bella battaglia nella seconda parte di stagione con il toscano ...

VIDEO Valentino Rossi MotoGP - GP RePubblica Ceca 2019 : “Speravo di ottenere la prima fila - sono in dubbio sulla scelta della gomma posteriore” : Valentino Rossi ha conquistato il settimo posto nelle qualifiche del GP di Repubblica Ceca 2019, tappa del Mondiale MotoGP che si disputa a Brno. Il Dottore ha stretto i denti sull’asfalto bagnato e domani scatterà dalla terza fila con la speranza di ottenere un risultato importante dopo un periodo avaro di grandi soddisfazioni. Non sarà semplice per il centauro della Yamaha visto l’ottimo rendimento di Marquez, Dovizioso, Petrucci. ...

Perché Pubblicare un gioco in esclusiva su Epic Games Store? Ecco l'interessante risposta di uno sviluppatore : Il simpatico gioco di avventura life-sim Ooblets ha fatto una cosa che alcune persone non amano: firmare un accordo di esclusività con Epic. Ora, Ooblets verrà lanciato esclusivamente su Epic Games Stores su PC, mentre la versione Xbox One rimarrà inalterata. Lo sviluppatore indipendente Glumberland ha detto la sua sull'argomento, spiegando questa scelta in un messaggio sorprendentemente franco ai fan.In un post sul blog, Glumberland ha ...

Concorso Dirigenti Scolastici 2019 : Pubblicata la graduatoria finale con idonei e vincitori. I posti disponibili per le assegnazioni : Sono 1987 i posti disponibili al 1 Settembre 2019 per le assunzioni tramite Concorso Dirigenti Scolastici. Lo ha comunicato il Miur che ha definito anche una tempistica per gli step rimanenti della procedura concorsuale: regolarizzazione istanze; scelta regioni; pubblicazione della graduatoria; assegnazione della sede. Il 1 agosto è stata pubblicata anche la graduatoria finale. Vediamo assieme tutti i dettagli. Leggi anche: “Concorso ...

Acqua Pubblica : ecco la proposta di legge per eliminare le società private : Acqua pubblica: ecco la proposta di legge per eliminare le società private Sembra che la volontà popolare emersa nel noto referendum del 2011 sul no alla privatizzazione dell’Acqua pubblica, possa finalmente concretizzarsi in un atto normativo ad hoc. Infatti il Movimento 5 Stelle ha realizzato un disegno di legge che, se avrà esito positivo, sfocerà in un provvedimento che riporterà la gestione dell’Acqua sotto l’esclusivo ...

MotoGP - le 5 risposte che dovrà darci il GP di RePubblica Ceca : Il Mondiale MotoGP 2019 torna in scena dopo la lunga pausa estiva. Dal Sachsenring, con la decima vittoria di fila di Marc Marquez, si riparte da Brno per il Gran Premio della Repubblica Ceca. Un appuntamento quanto mai importante e ricco di spunti. Andiamo ad analizzare i più importante e ricchi di interesse. 1 Chi tornerà in pista nel migliore dei modi dopo le vacanze estive? Dopo tre settimane di break la MotoGP torna in scena. Come sempre al ...

Concorso Funzionari Giudiziari - Pubblicato bando per 2329 posti. I punti salienti : Nella Gazzetta Ufficiale 4a Serie Speciale – Concorsi ed Esami n. 59 del 26 Luglio 2019 è stato pubblicato il bando di Concorso Funzionari Giudiziari per l’assunzione di 2.329 figure non dirigenziali a tempo indeterminato, area funzionale terza e fascia economica F1, al Ministero della Giustizia. I posti saranno così suddivisi: 2242 Funzionari per l’Amministrazione Giudiziaria; 39 Funzionari al Dipartimento per la Giustizia ...

Concorsi Regione Emilia Romagna 2019 : Pubblicati i bandi per 447 posti : Dopo 10 anni di stop del turnover sono stati sbloccati nuovi Concorsi Regione Emilia Romagna per l’assunzione di 447 Specialisti in diverse aree nel triennio 2019/2021. In particolare: 37 Specialisti programmazione del territorio, della mobilità e della tutela ambientale; 43 Specialisti gestione del territorio e del patrimonio pubblico; 83 Specialisti in materie economiche e finanziarie; 59 Specialisti della trasformazione ...

Concorsi Comune Milano : Pubblicati 11 bandi per 350 posti : Il Comune di Milano assume 350 nuove figure professionali e per farlo ha bandito ben 11 Concorsi. Sono del resto tante e svariate le opportunità lavorative della città lombarda e in alcuni casi i candidati potranno partecipare anche con la licenza media. Per cui fondamentale sarà leggere con attenzione il bando relativo alla figura per la quale si intende partecipare al concorso. Si può fare attraverso il sito del Comune di Milano a questo ...

Immissioni in ruolo Personale Ata 2019/2020 - 8.408 posti : Pubblicate tabelle delle cessazioni : Pubblicati gli elenchi delle cessazioni, suddivisi per provincia e profilo professionale, per le Immissioni in ruolo Personale Ata per l’anno scolastico 2019/2020. I posti a disposizione sono 8.408. Vediamo assieme le principali informazioni in merito. Tutti i Concorsi pubblici attivi Immissioni in ruolo Personale Ata: i posti a disposizione Il Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca ha reso noti i posti ...

Concorso Ordinario Infanzia e Primaria - Pubblicata autorizzazione per 16.959 posti. Tutti i dettagli : In Gazzetta Ufficiale Serie Generale n.105 del 07 Maggio 2019 era già stato pubblicato il decreto contenente le disposizioni sul Concorso Ordinario Infanzia e Primaria per i posti comuni e di sostegno, le prove d’esame e i relativi programmi. Il 18 Luglio invece con l’autorizzazione al Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca è stato avviato il Concorso per 16.959 posti. La pubblicazione del bando è ...

Concorso Ordinario Infanzia e Primaria - Pubblicata autorizzazione per 16.959 posti. Tutti i dettagli : In Gazzetta Ufficiale Serie Generale n.105 del 07 Maggio 2019 era già stato pubblicato il decreto contenente le disposizioni sul Concorso Ordinario Infanzia e Primaria per i posti comuni e di sostegno, le prove d’esame e i relativi programmi. Il 18 Luglio invece con l’autorizzazione al Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca è stato avviato il Concorso per 16.959 posti. La pubblicazione del bando è ...