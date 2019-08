Migranti | Enac nega voli ad aerei ong | non rispettate norme nazionali 2

L'Enac blocca le "ong dei cieli" : a terra gli aerei che avvistano Migranti : Chiara Sarra A terra gli aerei usati per avvistare i migranti nel Mediterraneo: "Quei velivoli sono amatoriali". E gli attivisti protestano Dopo i porti chiusi, gli aeroporti chiusi. Se il "blocco navale" alle ong si trasforma sempre in un braccio di ferro e uno scontro acceso dentro e fuori dall'Italia, c'è un blocco di cui si parla meno. È quello aereo. E sembra funzionare. Come racconta oggi Repubblica, infatti, da quasi un mese ...