Le smart TV Xiaomi Mi TV 4 PRO | 4A PRO | 4C PRO e 4X PRO riceveranno Android 9 Pie a

Chi potrebbe lanciare una sciarpa smart? Xiaomi ovviamente : ecco le immagini : Xiaomi ha brevettato una sciarpa smart che è progettata per eliminare la necessità di regolare manualmente quanto deve stringersi intorno al collo

L'esclusivo smartphone Meitu di Xiaomi arriverà il prossimo anno : Nelle scorse ore il CEO di Meitu ha annunciato nel corso di una conferenza stampa che il primo smartphone di questo brand sarà lanciato il prossimo anno

Xiaomi Mi Mix 4 : un nuovo smartphone di fascia alta con fotocamera da 108 MP : Arrivano le prime indiscrezioni sul nuovo cellulare di Xiaomi con memoria da ben 1 TB e quattro fotocamere posteriori

È ufficiale : Xiaomi si prepara a lanciare il suo secondo smartphone 5G : Lei Jun, fondatore e CEO di Xiaomi, ha ammesso che il secondo smartphone 5G del brand esiste e che verrà commercializzato in Cina.

Google ARCore abbraccia tanti nuovi smartphone - fra cui Xiaomi Mi A3 : Google approva e aggiunge nuovi dispositivi al suo sempre crescente elenco di dispositivi supportati da ARCore, dopo aver collaborato con gli OEM per calibrare le fotocamere e i sensori dei loro smartphone. Oggi il roster si arricchisce con 7 nuovi dispositivi, tra cui Samsung Galaxy Note 10 e Galaxy Note 10+, Xiaomi Mi A3 e Realme X.

Alcuni fortunati potranno sperimentare il nuovo smartphone 5G di Xiaomi prima del suo rilascio : Xiaomi ha annunciato oggi una nuova campagna denominata "Xiaomi 5G Number One Player Club" con la quale la società recluterà 100 persone da tutto il mondo che avranno la possibilità di sperimentare il nuovo smartphone 5G di Xiaomi prima di tutti e ricevere altri vantaggi.

Xiaomi Mi 9T Pro - lo smartphone da 450 euro con molti pregi e pochi difetti : Xiaomi Mi 9T Pro è il nuovo smartphone di fascia media che punta sul rapporto qualità/prezzo per attirare acquirenti. In Italia ha un listino di 449,90 euro, che attira soprattutto in considerazione della presenza di uno schermo AMOLED, di un processore Snapdragon 855 affiancato da 6 Gigabyte di memoria RAM, e di una tripla fotocamera posteriore. Parte delle specifiche tecniche di questo nuovo smartphone sono da top di gamma, e chi è alla ...

Il motore per tende smart di Xiaomi è in arrivo a settembre in versione Wi-Fi : Xiaomi ha finanziato il motore smart Curtain Motor in versione Wi-Fi prodotto dall'azienda partner Aqara che può essere collegato all'app MIJIA per controllare l'apertura e la chiusura delle tende. Il dispositivo intelligente può essere collegato all'app MIJIA per aprire o chiudere autonomamente le tende al mattino e alla sera, inoltre è possibile connetterlo a un'altoparlante intelligente con l'assistente XiaoAI per aprire e chiudere le tende ...

Cercate uno spazzolino smart? Ecco il nuovo di Xiaomi - che costa appena 25 euro : Xiaomi lancia il nuovo spazzolino da denti elettrico Mijia T500: andiamo a scoprire tutte le caratteristiche e il prezzo di vendita per la Cina, dove è disponibile da oggi.

Xiaomi lancia tanti accessori smart in Italia : ecco Single Sensors - Mi Body Composition Scale 2 e Mi Iconic Hair Dryer : Stamattina Xiaomi ha annunciato in Italia nuovi prodotti Ecosystem: tre nuovi Single Sensors, Mi Body Composition Scale 2 e Mi Iconic Hair Dryer.

Xiaomi porta in Italia Mi 9T Pro : uno smartphone top di gamma a 449 euro : Arriva in Italia un interessante smartphone di fascia alta dai bordi sottili, con tre fotocamere posteriori e dall'ottimo...

Viomi smart Dishwasher è la lavastoviglie smart di Xiaomi dal "cuore" italiano : Chi segue da vicino Xiaomi sa bene che l'azienda di Pechino non vive di soli telefoni. Affatto. Xiaomi ha le mani praticamente ovunque

Xiaomi - OPPO e Vivo annunciano un'alleanza per il trasferimento di file tra i loro smartphone : Xiaomi, OPPO e Vivo hanno annunciato ufficialmente una nuova alleanza per il trasferimento diretto di file tra i loro device. Ecco tutti i dettagli

Xiaomi Mi 9T contro Realme 3 Pro - qual è il miglior smartphone best buy del momento : In commercio ci sono talmente tanti smartphone che alcuni utenti possono trovarsi in difficoltà a scegliere. Non aiuta il fatto che molti, soprattutto di produzione cinese, puntino sul rapporto qualità/prezzo. Con questo articolo mettiamo a confronto due prodotti fra i più gettonati per scoprire qual è il migliore: Xiaomi Mi 9T e Realme 3 Pro. Il Realme è in vendita in Italia a un prezzo di 199 euro, il Mi 9T costa 329 euro ed è uno degli ...