Counter-Strike GO | un giro di scommesse ha portato all' arresto di sei persone

Fonte : eurogamer

(Di martedì 27 agosto 2019) La polizia australiana ha arrestato un gruppo dilegate ad undisu alcune partite del popolare: Global Offensive. Secondo il rapporto delle forze dell'ordine, sei uomini tra i 19 ed i 22 anni sono stati arrestati con l'accusa di aver truccato almeno cinque match del titolo.Gli arresti sono scattati dopo cinque mesi di investigazione, partita da alcuni movimenti sospetti di un'agenzia di, a quanto pare gli arrestati puntavano sulle loro stesse partite per poi perdere o vincere a seconda delle loro esigenze. L'assistant commissioner Neil Paterson ha così dichiarato:"L'esports è senza dubbio un'industria emergente e per questo motivo viene richiesto un sistema di affidabilità per quanto riguarda le. La polizia prenderà in esame ogni segnalazione di attività criminali legate agli esports molto seriamente, per questo invitiamo ...

dimplesjen_ : @kjnelite counter strike ma im d*ad hshsjsjj - Cpt_C0ld : Basically just discord funny moments but in counter-strike. - Nicogromera7 : Increible la pizza a lo counter strike -