US Open – Ashleigh Barty fatica ma stacca il pass per il 2° turno | Kerber subito fuori

Fonte : sportfair

(Di lunedì 26 agosto 2019) La numero 2 del mondo si sbarazza in tre set della kazaka Diyas, la tedesca invece escedi scena contro la Mladenovicuna grande sorpresa al primodegli USfemminili, quarto ed ultimo Slam della stagione in corso sul cemento di New York. Angeliqueescedi scena, cedendo con il punteggio di 7-5 0-6 6-4 alla francese Mladenovic, che si qualifica così al secondo. Niente da fare per la tedesca che, nonostante rientri in prepotentemente in partita nella seconda frazione, abbassa la concentrazione nel momento topico del match venendo così eliminata. Al secondoinvece si qualifica a, che supera in tre set la kazaka Diyas. La numero 2 del mondo prima va sotto di un set, salvo poi imporsi in rimonta con il risultato di 1-6, 6-3, 6-2 dopo un’ora e 43 minuti. Nel prossimol’australiano se la vedrà con ...

IlMinotauro_ : RT @WeAreTennisITA: Svetlana #Kuznetsova è la prima finalista dei Western & Southern Open! A Cincinnati grazie una Wild Card batte Ashleigh… - valeriosem : RT @WeAreTennisITA: Svetlana #Kuznetsova è la prima finalista dei Western & Southern Open! A Cincinnati grazie una Wild Card batte Ashleigh… - demian_yexil : RT @WeAreTennisITA: Svetlana #Kuznetsova è la prima finalista dei Western & Southern Open! A Cincinnati grazie una Wild Card batte Ashleigh… -