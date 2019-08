Uomo non riesce più a camminare | lo operano d’urgenza e gli tolgono 42 perle

Che meraviglia - gli elefanti sanno cose che ancora l'Uomo non sa : Sarebbe utile sapere quanta pasta c’è nel piatto soltanto annusandolo? Okay, non sarebbe così utile, ma non lo è soltanto perché ci siamo adattati, e perché attraverso l’evoluzione siamo arrivati ad avere a disposizione le tecnologie che quantificano al posto dei nostri sensi da homo sapiens. Per gl

Il robot non ce l'ha fatta : niente stazione spaziale (ma la colpa è dell'Uomo) : Massimiliano Parente Fluttuazioni impreviste, aggancio fallito alla Iss L'intelligenza artificiale non sbaglia, la nostra sì Q uant'è fica l'intelligenza artificiale. Ancora non siamo così avanti come vediamo nella fantascienza, ma già adesso spesso preferisco parlare con Siri che con molti umani, per non parlare di una donna quando mi dice: «Ti devo parlare». Piuttosto penso a Fedor, al povero Fedor, il primo astronauta antropomorfo ...

L'Uomo che non avrei mai dovuto amare - su Raidue un fidanzato da incubo : I film de "Il Segno del Giallo" di Raidue sono un appuntamento fisso della programmazione della rete. Si tratta per lo più di film tv d'importazione realizzati dal canale americano Lifetime che raccontano tormentate storie d'amore tra colpi di scena, svolte ed elementi thriller. Come nel caso di L'uomo che non avrei mai dovuto amare, in onda questa sera, sabato 24 agosto, su Raidue in prima serata dalle 21:05, che racconta la storia di una ...

L’Uomo che non avrei mai dovuto amare film stasera in tv 24 agosto : cast - trama - streaming : L’uomo che non avrei mai dovuto amare è il film stasera in tv sabato 24 agosto 2019 in onda in prima serata su Rai 2. Di seguito ecco scheda, trama, trailer, alcune curiosità sul film e dove vederlo in streaming. SCOPRI COSA C’È IN TV L’uomo che non avrei mai dovuto amare film stasera in tv: cast La regia è di Fred Olen Ray. Il cast è composto da Katrina Bowden, Jason-Shane Scott, Gerald Webb, Valynn Turkovich, Kari Buckley, ...

Nonno Giovanni oggi spegne 110 candeline! Auguri all’Uomo più anziano d’Italia : oggi è il compleanno di Giovanni Quarisa, l’uomo più vecchio d’Italia secondo i recenti dati aggiornati dal sito specializzato Supercentenari d’Italia: 110 anni.Trevigiano di Pieve del Grappa, è nato il 24 agosto 1909 e vive nella sua casa di proprietà a Bassano del Grappa. Il primato è passato in mano a Nonno Giovanni di recente, dopo che un suo coetaneo siciliano di nascita (classe 1909) è passato a miglior vita lo scorso luglio a Torino. Era ...

Roma - cadavere di un Uomo vicino ai cassonetti. “Sangue sugli abiti - ancora non identificato” : Il cadavere di un uomo è stato trovato questa mattina in via di Ponte Mammolo, a Roma. A scoprire il corpo, vicino a dei cassonetti dei rifiuti, è stato un passante che, intorno alle 7 di mattina, ha allertato il 112. Sul posto sono intervenuti, oltre al 118, i carabinieri della compagnia di Montesacro e del Nucleo Investigativo di Via In Selci, che indagano sulla vicenda. Sul cadavere, al momento non identificato, sono presenti alcune macchie ...

Sergio Ramos come non lo avete mai visto : El Corazón mostra il calciatore e l’Uomo : El Corazón de Sergio Ramos. Questo il titolo della docu-fiction che offre una nuova prospettiva sulla vita di tutti i giorni del calciatore del Real Madrid, con filmati mai visti prima, grazie ad Amazon Prime Video. Le telecamere hanno seguito il difensore proprio in uno dei momenti più critici della sua carriera. Il calcio è grande protagonista di questo show, ma l’attenzione è anche posta sui momenti che il calciatore trascorre con ...

Crisi di governo - Salvini : “Rifarei tutto - chi ha paura del voto non è un Uomo libero” : “Rifarei tutto, chi ha paura del voto non è un uomo libero”. Così il Ministro dell’Interno Matteo Salvini, intervenuto al termine del discorso del Presidente del Consiglio Giuseppe Conte nel riferire al Senato sulla Crisi di governo. L'articolo Crisi di governo, Salvini: “Rifarei tutto, chi ha paura del voto non è un uomo libero” proviene da Il Fatto Quotidiano.

Sardegna - Uomo di 48 anni ucciso nelle campagne di Genoni : Sardegna, uomo di 48 anni ucciso nelle campagne di Genoni Si chiamava Roberto Vinci ed era già noto alle forze dell'ordine per precedenti penali. Un colpo di fucile, forse caricato a pallettoni, l'ha raggiunto mentre si recava in bicicletta verso un terreno di sua proprietà, nel sud dell'isola Parole chiave: ...

Vittorio Grigolo : "Io gay? Anche mia moglie ha pensato che lo fossi... Se un Uomo mi bacia in bocca - non ci sono problemi" : Il tenore Vittorio Grigolo ha acquisito un bel po' di notorietà Anche tra i più giovani grazie all'ultima edizione di Amici alla quale ha preso parte come direttore artistico della squadra Blu, durante la fase serale del talent show ideato da Maria De Filippi.Intervistato dal Quotidiano Nazionale, il tenore nato ad Arezzo e cresciuto a Roma ha dimostrato di non essere affatto timido quando si tratta di parlare di argomenti, come dire, ...

Elisa Isoardi torna a parlare di Salvini : «Francesca Verdini? Non sono gelosa - vorrei anche io un Uomo al mio fianco» : Elisa Isoardi torna sulla sua relazione con Matteo Salvini. In un’intervista al settimanale Diva e Donna spiega i motivi che l’hanno portata a prendere la decisione di separarsi dal vice premier: «Mi stavo annientando nell’attesa. Stavo appesa a lui e questo non era dignitoso», chiarisce. Elisa Isoardi è in vacanza, sta recuperando le energie in attesa della prossima stagione de La prova del cuoco che la vedrà nuovamente ...

Crisi - quando a dicembre Salvini ad Accordi&Disaccordi (Nove) assicurò : “Io sono un Uomo di parola. Non stacco spina al governo” : Era il 7 dicembre dello scorso anno e il ministro dell’Interno Matteo Salvini, ospite di Andrea Scanzi e di Luca Sommi nel talk “Accordi&Disaccordi”, su Nove, assicurò il giornalista de Il Fatto Quotidiano, che gli chiedeva se non fosse più opportuno staccare già da allora la spina al governo coi 5 Stelle e tornare con Berlusconi e Meloni, visto che i sondaggi per il capo del Carroccio erano più che rosei. “Ho tanti ...

Rocco Papaleo : "Salvini si afferma al Sud? Da Uomo di sinistra non lo vedo di buon occhio - ma sono conscio dei limiti del mio schieramento" : L’altra faccia della luna. O meglio, l’altra faccia dell’allunaggio. Le parole di Guido Ceronetti e Giorgio Manganelli che danno vita a Invettiva Lunare, evento conclusivo delle Orestiadi di Gibellina, scardinano il mito dell’Apollo 11, formulano una requisitoria, si scagliano contro la “macchinazione militare e pubblicitaria” dell’impresa. Nel cinquantesimo anniversario dello sbarco sulla Luna, a dare ...

Vicenza - non paga le multe in Australia : Uomo deve sborsare 3500 euro : Una vicenda alquanto bizzarra arriva da Vicenza, e vede coinvolto un 61enne del posto, le cui generalità per questioni di privacy non sono state diffuse. Il soggetto in questione, secondo quanto riporta la stampa locale e nazionale, un anno fa si trovava in vacanza Australia per fare una vacanza, e fu multato per ben due volte per eccesso di velocità. L'intero importo delle sanzioni era di circa 370 euro, ma quei soldi l'uomo non li ha mai ...