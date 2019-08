The Last of Us Part 2 | secondo l' attore Troy Baker Joel si considererebbe un

Eastward : il "The Last of Us in pixel art" è in arrivo anche su Nintendo Switch : Chucklefish, publisher famoso per l'ottimo Stardew Valley, ha annunciato, insieme allo studio Pixpil, che il loro Eastward arriverà su Nintendo Switch.Per chi non lo sapesse, questo Eastward rappresenta il punto di incontro tra Zelda e The Last of Us, con uno stile grafico da SNES, per questo motivo è stato più volte definito come il "The Last of Us in pixel art".In precedenza, il gioco era previsto solamente per PC, tuttavia gli sviluppatori ...

The Last of Us : Troy Baker spiega perché secondo lui Joel è più un villain che un eroe : Quando si parla di giochi con una storia profonda, viene subito in mente The Last of Us che con i suoi personaggi ha saputo colpire i fan di tutto il mondo. Per i giocatori Joel è il personaggio buono, l'eroe per eccellenza, ma a quanto pare per il doppiatore, Troy Baker, non è esattamente così.Durante un'intervista al Manchester Comic-Con, Baker ha spiegato che Joel non deve essere considerato necessariamente come un eroe: "In The Last of Us si ...

La data di uscita di The Last of Us II verrà annunciata da uno State of Play a novembre? : Da qualche tempo non abbiamo più sentito parlare di The Last of Us II, ma a quanto pare le cose stanno cambiando. Secondo una serie di e-mail spedite dal team di marketing di Sony sembra che la società terrà uno State of Play a novembre in cui annuncerà la data di uscita del sequel tanto atteso dai fan.Attualmente non c'è modo di verificare se questi dettagli sono veri, ma certamente la notizia entusiasmerà di sicuro coloro che aspettano una ...

The Last of Us è ancora fonte di ispirazione : un artista di Pixar realizza un toccante tributo a Joel e Ellie : The Last of Us è uscito oltre sei anni fa, ma continua a essere una grande fonte di ispirazione per le creazioni dei fan grazie alla sua narrazione avvincente ed emotiva. Ciò è dovuto in particolare alla relazione fondamentale tra i suoi due personaggi principali, Joel ed Ellie, e i più recenti fan art catturano perfettamente la loro forte connessione.Queste opere sono state create da Nicolle Castro, story artist di Pixar (che ha recentemente ...

"Non siete pronti per The Last of Us Part 2" : The Last of Us - Part 2 è senza dubbio uno dei giochi più attesi di questa fine generazione e i fan non vedono l'ora di mettere le mani sul sequel della serie di Naughty Dog. I giocatori stanno aspettando l'uscita da molto tempo ormai e l'attore Troy Baker, che interpreta Joel nella serie, ha recentemente versato benzina sul fuoco quando ha definito il nuovo capitolo "il gioco più ambizioso che Naughty Dog abbia mai fatto". Ma non è tutto ciò ...

Marvel's Avengers : il doppiatore di The Last of Us darà la voce a Tony Stark : Nolan North è un attore famoso ai videogiocatori per aver doppiato Uncharted e The Last of Us. Ebbene, ora darà voce a Tony Stark in Marvel's Avengers e l'attore sembra veramente molto entusiasta di questo gioco."E' assolutamente una delle cose più straordinarie; nel gioco i filmati ed il gameplay sono un tutt'uno" ha dichiarato North. "Uno si preoccupa sempre di trovare un gioco che abbia un gameplay ottimo oltre che una grafica spettacolare. ...

"The Last of Us Part II è il gioco più ambizioso che Naughty Dog abbia mai realizzato" : Secondo Troy Baker, doppiatore di Joel in The Last of Us, The Last of Us Part II è il gioco più ambizioso che Naughty Dog abbia mai realizzato, il che è piuttosto impressionante, perché il famoso studio ha già realizzato alcuni giochi piuttosto ambiziosi in passato . Inoltre, il titolo è "più grande" di quanto Baker pensasse fosse possibile. "Posso dirti questo: è senza dubbio il gioco più ambizioso che Naughty Dog abbia mai fatto di sicuro", ha ...

The Last of Us : Part II - spunta in rete una nuova data di uscita : Senza ombra di dubbio The Last of Us: Part II è uno dei titoli più promettenti e attesi dai giocatori PS4. Sono già in tantissimi a considerare la nuova fatica di Naughty Dog il vero canto del cigno della console ammiraglia di Sony, eppure il gioco al momento non ha ancora una data di uscita ufficiale, neppure indicativa.Nei mesi scorsi le dichiarazioni di Ashley Johnson, la doppiatrice di Ellie, e un post sul forum di A9VG suggerivano febbraio ...

Ancora rumor per The Last of Us Part 2 su PS4 - tra data di uscita e edizioni speciali : The Last of Us Part 2 non rappresenta solo il sequel di uno dei survival game più apprezzati di sempre, ma anche una delle esclusive più attese da tutti i possessori di una fiammante PlayStation 4. Un titolo, quello realizzato Ancora una volta dai talentuosi ragazzi di Naughty Dog, che ha già sedotto tutti gli appassionati con un lungo video gameplay di pregevole fattura, ma che è per il momento avvolto da una densa coltre di mistero. Mistero ...

La data di uscita di The Last of Us : Part II rivelata da un leak ritenuto affidabile? : Con Death Stranding che sarà la grande esclusiva PS4 di fine 2019 in molti si chiedono quando arriverà il momento di due grandi nomi come The Last of Us: Part II e Ghost of Tsushima. Si tratta di due esclusive che dovrebbero rappresentare il meraviglioso canto del cigno di PS4 ma che al momento non hanno una finestra di lancio di alcun tipo. Detto questo un nuovo leak potrebbe aver confermato un vecchio rumor riguardante il progetto di Naughty ...

Il rinvio di Cuphead : The Delicious Last Course è stato deciso per evitare periodi di crunch e assicurare la massima qualità : I fan di Cuphead aspettano dal 2018 il DLC The Delicious Last Course. Sfortunatamente, come già vi abbiamo detto, bisognerà aspettare ancora per l'uscita, perché è stato rinviato al 2020. Gli sviluppatori hanno parlato del loro impegno per la massima qualità e un focus sulle pratiche di sviluppo sostenibile come motivazioni, segnala Kotaku.The Delicious Last Course aggiungerà una nuova isola "piena di deliziose avventure per Cuphead e Mugman", ...

Cuphead : l'espansione The Delicious Last Course è stata rinviata al 2020 e si mostra in un nuovo trailer : Cuphead: The Delicious Last Course è stato ufficialmente rinviato al 2020, segnala VG247.Studio MDHR ha annunciato un ritardo per l'espansione The Delicious Last Course di Cuphead e, secondo il team, questo rinvio garantirà che il DLC sarà "una grande esperienza" al momento dell'uscita."Mentre inizialmente abbiamo annunciato una data di uscita per il 2019 per l'espansione The Delicious Last Course, la nostra massima priorità è assicurarsi che ...