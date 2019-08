Smart speaker | la cinese Baidu supera Google ed è seconda al mondo

Google non è più il secondo produttore mondiale di Smart speaker secondo Canalys : secondo un nuovo report di Canalys relativo al settore degli smart speaker , Google ha dovuto lasciare il secondo posto della classifica a Baidu L'articolo Google non è più il secondo produttore mondiale di smart speaker secondo Canalys proviene da TuttoAndroid.

Il mercato degli Smart speaker esiste e cresce parecchio : mercato raddoppiato nel giro di un anno. E spartito in aree di influenza: Cina da una parte, Stati Uniti dall'altra. Nel secondo trimestre 2019, sono stati venduti 30,3 milioni di smart speaker , il 95,8% in più rispetto allo stesso periodo del 2018. Lo afferma un rapporto di Strategy Analytics, che ha anche rivisto al rialzo le stime per l'intero anno. Saranno acquistati 148,8 milioni di altoparlanti intelligenti, alimentando uno stormo di ...

Questi primi dettagli ci svelano Google Nest Mini - il prossimo Smart -speaker di Google : Google avrebbe in progetto di lanciare un Nest Mini che dovrebbe poter essere considerato come un successore della versione 2017 di Google Home Mini

Chi domina il settore degli Smart speaker? Il nuovo report di Strategy Analytics incorona Amazon : Sono stati venduti oltre 30 milioni di smart speaker in soli 3 mesi, cifra che evidenzia l'espansione di questo nuovo mercato assieme ai promettenti dati di crescita di tutte le aziende del settore ... ed Amazon cavalca l'onda, conquistando quasi il 22% delle quote mondiali.

Partito il roll out : Google Assistant sbarca sugli Smart speaker di Sonos : Dal Regno Unito arriva la notizia dell'introduzione del supporto a Google Assistant per gli smart speaker Sonos One e Sonos Beam.