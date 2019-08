Abbiamo una data per il roll out di Android 10 | ecco quando dovrebbe arrivare

Crisi - Zingaretti : “Abbiamo chiesto un governo in discontinuità con il precedente - nulla di personale. Serve una nuova fase politica” : “Mi auguro non esista l’ipotesi del doppio forno“. Lo ha ribadito il segretario Pd Nicola Zingaretti daAmatrice per il terzo anniversario del terremoto: “Noi crediamo che sia importante aprire con tutte le nostre forze una nuova fase politica, è necessario dar vita a un governo di svolta, per il lavoro, per la crescita, che affronti la situazione politica con un nuovo modello per aprire una nuova stagione. Per questo ...

Di Maio : "Ecco i 10 punti prioritari. Abbiamo avviato tutte le interlocuzioni per trovare una maggioranza" : Luigi Di Maio si è presentato puntuale alle 17 nella Studio alla Vetrata del Quirinale dove lo attendeva il Presidente della Repubblica Sergio Mattarella, accompagnato dai suoi capigruppo Francesco D'Uva e Stefano Patuanelli, mentre ancora Matteo Salvini era impegnato a parlare davanti ai giornalisti.Quando è toccato a lui parlare ai giornalisti, Di Maio ha letto una lunga dichiarazione:"La crisi di governo ha fatto piombare nell'incertezza ...

Crisi di governo - Conte atteso alle 15 in Senato. Lega : «Non Abbiamo paura del voto». Di Maio loda il premier : «Sei una perla rara» : È la giornata decisiva per la Crisi del governo di Giuseppe Conte. Per le ore 14.30 è in programma la conferenza dei capigruppo, poi alle 15 sono ci sarà le...

Crisi di governo - Conte atteso alle 15 in Senato. Lega : «Non Abbiamo paura del voto». Di Maio loda il premier : «Sei una perla rara» : È la giornata decisiva per la Crisi del governo di Giuseppe Conte. Per le ore 14.30 è in programma la conferenza dei capigruppo, poi alle 15 sono ci sarà le...

La confessione di Brian Austin Green : «Sì - io Tori Spelling Abbiamo avuto una storia» : 1. Tutti gli ostacoli possono essere superati2. Le apparenze ingannano3. Non esiste nessuno più saggio di tua madre4. Non è mai troppo tardi per annullare un matrimonio5. Puoi scegliere te stessa6. Le intuizioni Zen arrivano quando meno te le aspetti7. Tutto torna8. Chi trova un amico trova (davvero) un tesoro9. Non fidarti mai dell'ultima arrivata10. Ci sono sempre due facce di una stessa medagliaNon solo David e Donna. Ci sono voluti ...

La vera crisi l'Abbiamo vista in diretta : ed è la catastrofe di una classe dirigente : Salvini, Renzi, Casellati, Marcucci. La seduta agostana del Senato ha mostrato il problema più grave di questo Paese: la spaventosa pochezza culturale, etica e soprattutto umana dei protagonisti della politica Figura di Palta Show: vota la tua preferita "

Volley - Preolimpico 2019. Italia-Australia 3-2 - Juantorena : “L’Abbiamo portata a casa. Con la Serbia sarà una battaglia” : Serata al cardiopalma per l’Italia che ha sconfitto l’Australia per 3-2 nel torneo di qualificazione alle Olimpiadi di Tokyo 2020, gli azzurri hanno sofferto tantissimo contro i Canguri ma sono riusciti a spuntarla e ora si avvicinano al decisivo scontro diretto con la Serbia che metterà in palio il pass per la rassegna a cinque cerchi. Di seguito le dichiarazioni che alcuni protagonisti hanno rilasciato ai microfoni della ...

Abbiamo portato esseri viventi terrestri indistruttibili sulla Luna : come e conseguenze : Dopo lo schianto della sonda israeliana Beresheet sulla Luna, c'è il rischio che i tardigradi trasportati sul nostro satellite a scopi scientifici possano essere sopravvissuti all'incidente. Vediamo insieme cosa c'è da sapere sui tardigradi e quali siano i rischi della loro presenza sul suolo Lunare.Continua a leggere

Tuffi - Europei 2019. Italia in trionfo - Batki : “Abbiamo fatto una gara perfetta”. Pellacani : “Non mi aspettavo l’oro” : L’Italia ha conquistato la prima medaglia d’oro agli Europei 2019 di Tuffi che si stanno disputando a Kiev (Ucraina), Noemi Batki e Chiara Pellacani sono riuscite nell’impresa di trionfare nel sincro dalla piattaforma: per la prima volta nella storia una coppia azzurra si è imposta in questa specialità, prima di oggi si contavano soltanto due medaglie di bronzo dai 10 metri. La 31enne e la 16enne, nonostante l’ampia ...

Abbiamo portato i tardigradi sulla Luna : I minuscoli animali sono stati trasportati dal lander israeliano precipitato sulla Luna in aprile: forse la loro resistenza gli ha permesso di sopravvivere all'impatto

Ciclismo - Davide Cassani sugli Europei 2019 : “Abbiamo una squadra composta da uomini forti - pronti a tutto” : Da domani si comincerà a fare sul serio. Gli Europei 2019 di Ciclismo su strada, che si terranno questa settimana (7-11 agosto) ad Alkmaar (Olanda), saranno uno degli appuntamenti in cui la Nazionale azzurra del Commissario Tecnico Davide Cassani vuol far bene. Una rassegna quella orange che metterà in palio 13 titoli considerando le cronometro e le prova in linea delle categorie Juniores, Under23 ed Elite. Suscita la curiosità di tutti ...

VIDEO Sebastian Vettel F1 - GP Ungheria 2019 : “Abbiamo poco carico aerodinamico - serve una gran partenza” : E’ quinto Sebastian Vettel, al termine delle qualifiche del GP d’Ungheria 2019, dodicesimo round del Mondiale di F1. Sul tracciato dell’Hungaroring, il ferrarista partirà domani in terza fila e si prospetta una corsa di sofferenza. La Ferrari ha confermato le sue criticità in curva e il teutonico ha potuto fare poco, finendo anche alle spalle del compagno di team Charles Leclerc per 28 millesimi di secondo. Di seguito ...

Softball - Italia alle Olimpiadi 2020. Obletter : “Una squadra unica - Abbiamo dominato”. Cecchetti : “Credo alla medaglia a Tokyo” : Giornata memorabile per l’Italia del Softball che si è qualificata alle Olimpiadi di Tokyo 2020, le azzurre hanno sconfitto la Gran Bretagna a Utrecht e hanno così staccato il pass per la rassegna a cinque cerchi dominando il preolimpico europeo. Uno show delle Campionesse d’Europa che possono festeggiare un traguardo epocale, le dichiarazioni dei protagonisti ai microfoni della FIBS trasmettono tutta la gioia per questo meritato ...

Formula 1 - Max Verstappen tira un sospiro di sollievo : “fortunatamente Abbiamo risolto il calo di potenza…” : Il pilota olandese ha parlato in conferenza stampa del problema occorso in Q2, risolto per fortuna dai suoi meccanici Non solo Vettel, anche Max Verstappen ha dovuto fare i conti con un calo di potenza della sua vettura nel corso delle qualifiche del Gp di Germania. Il pilota olandese ha avvertito via radio il suo muretto durante la Q2, lamentando un problema al turbo della monoposto numero 33. Lapresse Rientrato subito ai box, i meccanici ...