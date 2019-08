Roma-Genoa 3-3 | le pagelle di CalcioWeb | difese distratte FOTO

Fonte : calcioweb.eu

Roma-Genoa 3-3, le pagelle di CalcioWeb – Si è appena conclusa la sfida dell'Olimpico tra i giallorossi di Fonseca e i rossoblu di Andreazzoli. Esordio per entrambi i tecnici con le nuove panchine. Queste le pagelle di CalcioWeb. Roma: Pau Lopez 6; Florenzi 6, Fazio 5, Juan Jesus 5.5, Kolarov 6.5; Pellegrini 6, Cristante 6; Under 7, Zaniolo 6.5, Kluivert 6; Dzeko 6.5. Genoa: Radu 6; Zapata 5, Romero 5.5, Criscito 6.5; Ghiglione 6.5, Schone 6, Radovanovic 6, Lerager 6, Barreca 5.5; Kouamé 7, Pinamonti 7.

