Fonte : ilfattoquotidiano

(Di domenica 25 agosto 2019) FONTANAFREDDA – “Sicuramente è un fatto inconsueto, che non mi era mai accaduto prima durante il mio ministero di parroco e di sacerdote”. Don AndreaBianca, che sovrintende alla parrocchia di San Giorgio Martire a Fontanfredda, in provincia di, commenta con queste parole l’insolita epigrafe che ha annunciato ildi una donna di 86 anni. Perché le epigrafi vengono stampate e affisse ai muri di paesi e città per annunciare la scomparsa del caro estinto, accompagnando l’informazione, corredata di fotografia, con l’indicazione del luogo e dell’ora in cui si terranno i funerali e la sepoltura. Nel caso di Anita Facca, vedova Lisetto, invece è comparso uno strano invito. “Come espressamente richiesto dalla cara Anita non èlae del. L’annunciomorte, “con profondo dolore”, è stato dato ...

TutteLeNotizie : Pordenone, al funerale “non è gradita la presenza della figlia e del genero”: la strana… - FQMagazineit : Pordenone, al funerale “non è gradita la presenza della figlia e del genero”: la strana epigrafe con la richiesta d… - Cascavel47 : Pordenone, al funerale “non è gradita la presenza della figlia e del genero”: la strana epigrafe con la richiesta d… -