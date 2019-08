Drefgold | marijuana e hashish in casa | a processo il trapper “figlioccio” di Sfera Ebbasta

Fonte : ilfattoquotidiano

(Di domenica 25 agosto 2019) Centodieci grammi die 12mila euro in contanti: questo quanto trovato indel rapper, nome d’arte di Elia Spericolizzi, che è stato arrestato due giorni fa. L’arresto è stato convalidato, ma il giudice delle direttissime, riporta l’edizione milanese Repubblica, ha deciso di non applicare la custodia cautelare, disponendo l’obbligo di firma, in attesa delfissato per il prossimo 12 settembre. A far scattare l’indagine alcuni vicini che avevano segnalato la presenza di un gruppo di ragazzi rumorosi sotto le finestre della sua villetta. I poliziotti del commissariato di Rho venerdì mattina si sono appostati sull’uscio diSpecolizzi e alle 9,30, quandoè uscito – lo attendeva un volo per andare in concerto – lo hanno bloccato. L’arresto, vista la quantità di droga sequestrata, è scattato in automatico. ...

