L' endorsement dell' Europa al Conte-bis

Fonte : agi

(Di sabato 24 agosto 2019)presidente del Consiglio o niente accordo. E' con questo viatico del Movimento 5 Stelle - venerdì sera Luigi Di Maio ha visto a cena Nicola Zingaretti - che il presidente del Consiglio dimissionario si appresta ad andare al vertice del G7 a Biarritz. Dimissionario il 20 agosto, con un discorso, che secondo i 5 Stelle, ha asfaltato il leadera Lega, Matteo Salvini,è forte del grande consenso che registrano i sondaggi e che ha in tutta la galassia dei 5 Stelle. E ora anche dall', dopo che il presidente del Consiglio Ue, Donald Tusk, lo ha definito "uno dei migliori esempi di lealtà in". Al di làa base M5s è arrivato l'assist di Beppe Grillo sui social. Chi ha modo di vedere da vicino il premier, lo descrive sempre molto sereno. Al vertice di Biaritz, fra l'altro, non si dovrebbe discutere di temi divisivi per l'Italia, ...

