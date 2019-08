Concorsi assistenti sociali e operatori socio sanitari | invio cv a settembre

Fonte : Blastingnews

(Di sabato 24 agosto 2019) La Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana ha diffuso due bandi di concorso pubblico, a nome del Comune di Marcheno e dell'Istituto per servizi di ricovero e assistenza agli anziani di Treviso per il conferimento di vari posti di lavoro destinati a figure qualificate con l'incarico di istruttore direttivo assistente sociale e operatoreo Oss, da dislocare presso le aree collocate sul territorio nazionale.. Bando di Concorso aIl comune di Marcheno in provincia di Brescia (Lombardia) ha promosso un concorso pubblico, per titoli ed esami, per l'inserimento con un contratto lavorativo a tempo indeterminato full time di 36 ore settimanali di personale esperto in funzione di istruttore direttivo assistente sociale di categoria D, da assegnare tramite il settore sociale. I candidati per concorrere a tale procedura devono essere in possesso dei seguenti titoli di ...

CarmelinaCarmi : RT @CgilBi: 1. Commissione esperti [pdf, 191.7 KB] Concorsi per 7 assunzioni nel profilo tecnico per l'attività di progettazione, ristruttu… - alessandroagos8 : RT @CgilBi: 1. Commissione esperti [pdf, 191.7 KB] Concorsi per 7 assunzioni nel profilo tecnico per l'attività di progettazione, ristruttu… - CgilBi : 1. Commissione esperti [pdf, 191.7 KB] Concorsi per 7 assunzioni nel profilo tecnico per l'attività di progettazion… -