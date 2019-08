Inter | l’allenamento è in… notturna | colpo di scena su Icardi

Juventus - invasione di campo durante l’allenamento : Cristiano Ronaldo Inter viene così… [VIDEO] : La Juventus è al lavoro per preparare la prossima stagione, i bianconeri si candidano a diventare grandi protagonisti con l’obiettivo di arrivare fino in fondo in campionato ed in Champions League. Novità in panchina con l’arrivo di Maurizio Sarri, il gioco della squadra è cambiato come si è già visto dalla partita contro il Tottenham nonostante la sconfitta, un grande protagonista è stato come al solito Cristiano Ronaldo . Il ...

Inter - Nainggolan presente all’allenamento tattico : Icardi escluso : Mauro Icardi è stato escluso ancora dalla parte tattica dell’allenamento; Conte ha inserito oggi invece Radja Nainggolan.“powered by Goal”Anche se il ritiro dell’Inter a Lugano è un vero e proprio bunker blindato, cominciano a fuoriuscire notizie dalla base della squadra nerazzurra. Una, in particolare, potrebbe essere significativa per questo calciomercato e per il futuro in generale.Mauro Icardi, come sempre in questi giorni, non è ...