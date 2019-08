Fonte : huffingtonpost

(Di venerdì 23 agosto 2019) Il Presidente Mattarella ha fermamente auspicato, al termine delle prime consultazioni, una soluzione, celere e politicamente condivisa dalle forze parlamentari, della complessa crisi governativa in corso.Nell’auspicabile fiducia per i primi e non facili contatti tra i partiti al fine di dare una risposta concreta, non possiamo non condividere l’impegnativo richiamo ai parlamentari, o comunque alla politica in genere, del cardinale Gualtiero Bassetti, presidente della CEI, sulla crisi governativa in corso: “È una crisi di sistema e di valori. Il Parlamento è una cosa seria, vitale. È la Chiesa delle democrazie. Ancora una volta tocca al Parlamento trovare una soluzione per aiutarci a rimanere un grande Paese, democratico ed europeo. Governare è una necessità; governare bene, un dovere.”È un deciso richiamo ...

Marsicano49 : RT @HuffPostItalia: Costruiamo una comunità solidale - Laptop_Manuel : RT @HuffPostItalia: Costruiamo una comunità solidale - HuffPostItalia : Costruiamo una comunità solidale -