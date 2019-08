Di Maio | non lasciamo la nave affondare | 10 impegni da realizzare

Consultazioni governo 2019 : Di Maio al Quirinale “Non lasciamo la nave affondare” : Consultazioni governo 2019: Di Maio al Quirinale “Non lasciamo la nave affondare” Consultazioni governo 2019 – La seconda giornata di Consultazioni si è conclusa con l‘incontro tra il presidente della Repubblica Sergio Mattarella e la delegazione del Movimento 5 Stelle guidata dal capo politico Luigi Di Maio. Consultazioni governo 2019, le dichiarazioni di Di Maio dopo l’incontro con Mattarella Durante l’incontro ...

Crisi - Di Maio : “Sono state avviate tutte le interlocuzioni per avere maggioranza solida. Non lasciamo affondare la nave” : “Sono state avviate tutte le interlocuzioni per avere una maggioranza solida che voglia convergere sui punti indicati”. Lo ha detto Luigi Di Maio al termine delle consultazioni con il presidente Mattarella. Noi non lasciamo affondare la nave, che a pagare siano gli italiani” ha concluso L'articolo Crisi, Di Maio: “Sono state avviate tutte le interlocuzioni per avere maggioranza solida. Non lasciamo affondare la ...

Crisi - Di Maio : “Sono state avviate tutte le interlocuzioni per avere maggioranza solida. Non lasciamo affondare la nave” : “Sono state avviate tutte le interlocuzioni per avere una maggioranza solida che voglia convergere sui punti indicati”. Lo ha detto Luigi Di Maio al termine delle consultazioni con il presidente Mattarella. Noi non lasciamo affondare la nave, che a pagare siano gli italiani” ha concluso L'articolo Crisi, Di Maio: “Sono state avviate tutte le interlocuzioni per avere maggioranza solida. Non lasciamo affondare la ...

Governo - diretta crisi. Di Maio : Di Maio : 10 punti da portare a termine - «M5S non lascia la nave affondare». Salvini : «Elezioni via maestra». Mattarella parlerà alle 20 : Consultazioni al Quirinale dal presente della Repubblica Sergio Mattarella per la risoluzione della crisi di Governo. Oggi dalle 10 attesi al Colle i maggiori partiti: Fdi, Pd, Fi, Lega e M5S....

Governo - diretta crisi. Di Maio : Di Maio : 10 punti da portare a termine - «M5S non lascia la nave affondare». Salvini : «Elezioni via maestra». Mattarella parlerà alle 20 : Consultazioni al Quirinale dal presente della Repubblica Sergio Mattarella per la risoluzione della crisi di Governo. Oggi dalle 10 attesi al Colle i maggiori partiti: Fdi, Pd, Fi, Lega e M5S....

"Non lasciamo la nave affondare" Ma Di Maio non ha mai citato il Pd : "Sono state avviate tutte le interlocuzioni per avere una maggioranza solida che voglia convergere sui punti indicati. Noi non lasciamo affondare la nave, che a pagare siano gli italiani". Lo ha detto Luigi Di Maio al termine delle consultazioni con il presidente Mattarella Segui su affaritaliani.it

Governo - diretta crisi. Di Maio : Di Maio : 10 punti da portare a termine - «M5S non lascia la nave affondare». Salvini : «Elezioni via maestra» : Consultazioni al Quirinale dal presente della Repubblica Sergio Mattarella per la risoluzione della crisi di Governo. Oggi dalle 10 attesi al Colle i maggiori partiti: Fdi, Pd, Fi, Lega e M5S....

Governo - diretta crisi. Di Maio : Di Maio : 10 punti da portare a termine - «M5S non lascia la nave affondare». Salvini : «Elezioni via maestra» : Consultazioni al Quirinale dal presente della Repubblica Sergio Mattarella per la risoluzione della crisi di Governo. Oggi dalle 10 attesi al Colle i maggiori partiti: Fdi, Pd, Fi, Lega e M5S....

Nicola Zingaretti : "Conte non va bene - nessun veto su Di Maio" : È tempo di piantare paletti per Nicola Zingaretti. No a Giuseppe Conte premier; sì a Luigi Di Maio ministro; no a un Contratto di Governo; no ai due vicepremier che alla fine pensano solo al proprio tornaconto. “Senza un Governo forte e con obiettivi evidenti, per no ci sono solo le urne” dice il segretario del Pd in un’intervista al Messaggero in cui rivendica il successo della sua linea - e non quella di Matteo ...

Crisi - Buffagni : “Movimento compatto su Di Maio. Io sempre stato scettico per gli accordi con tutti - anche con la Lega non fu facile” : “Quello che è successo è grave: Salvini ha staccato la spina e ha dimostrato di essere un traditore. Il Movimento è compatto su Luigi Di Maio per l’interesse del paese”. Lo ha detto il deputato del Movimento 5 stelle Stefano Buffagni all’indomani delle dimissioni del premier Giuseppe Conte e nel giorno dell’avvio delle consultazioni. “La linea si dirà al Presidente della Repubblica, non è compito mio ...

Luigi Di Maio - la fine politica di un capo. "Riunione deputati M5s alla Camera - perché lui non ci sarà" : "Non ci posso credere, non ci posso credere". Luigi Di Maio oggi è l'unico dei leader politici a non aver preso la parola in Senato né fatto un comunicato, stampa o social che sia. Semplicemente muto. Incredulo, a Palazzo Madama, quando ha sentito Matteo Salvini proporre: "Se volete proseguire il pe

Crisi - Salvini al M5s : “Taglio dei parlamentari e poi voto”. Di Maio : “Non ci posso credere” : Durante il suo intervento in Senato Matteo Salvini si è rivolto direttamente a Luigi Di Maio: ”Si taglino i parlamentari e poi si vada al votare” ha detto il leader della Lega. Il vicepremier, seduto accanto a Giuseppe Conte, ha espresso il proprio stupore di fronte alla proposta del leghista: “Non ci posso credere” ha detto scuotendo la testa L'articolo Crisi, Salvini al M5s: “Taglio dei parlamentari e poi ...

Crisi di governo - Conte atteso alle 15 in Senato. Lega : «Non abbiamo paura del voto». Di Maio loda il premier : «Sei una perla rara» : È la giornata decisiva per la Crisi del governo di Giuseppe Conte. Per le ore 14.30 è in programma la conferenza dei capigruppo, poi alle 15 sono ci sarà le...

Crisi di governo - Conte atteso alle 15 in Senato. Lega : «Non abbiamo paura del voto». Di Maio loda il premier : «Sei una perla rara» : È la giornata decisiva per la Crisi del governo di Giuseppe Conte. Per le ore 14.30 è in programma la conferenza dei capigruppo, poi alle 15 sono ci sarà le...